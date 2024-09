Pogačar pričakoval strel v koleno, a osvojil mavrično majico

V nadaljevanju preberite:

Cestna dirka profesionalcev na 97. svetovnem prvenstvu v Zürichu se bo v zgodovino zapisali kot ena od najbolj spektakularnih v sodobni zgodovini in tudi kot prva, ki je Sloveniji prinesla najbolj cenjeno mavrično majico. Za vse to ima največje zasluge Tadej Pogačar, ki je, če so pri kom še obstajali, razblinil zadnje dvome o tem, kdo je najboljši kolesar na Zemlji.