Mohorič: Na Giru in Vuelti sem že zmagal, to pa je nekaj drugega

Pogačar: Od zdaj naprej bo šlo za drugačno dirkanje

Tadej Pogačar po koncu dirke. FOTO: Benoit Tessier/Reuters



Mohorič: Do zadnjih trenutkov nisem verjel, kaj mi je uspelo

Matej Mohorič ni mogel zadrževati solz. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Slovenski kolesarje zmagovalec najdaljše etape na letošnji dirki po Franciji. Od Vierzona do Le Creusota (249,1 km) je bil 26-letnik iz Podblice najboljši iz ubežne skupine 29 kolesarjev, v ozadju pa sta v boju za rumeno majico precej časa izgubilain. Slednji je celo izgubil stik z glavnino.»Težka etapa res. Zelo težka. Vsak trenutek in vsaka sekunda, ki preteče od prihoda v cilj, sem bolj ponosen na danes. Mislim, da smo lahko iz vsega tega spoznali, da smo zelo močni in imamo super ekipo. Danes so fantje veliko garali, tudi naslednja dva dneva bosta težka. Vseeno smo lahko optimistični za naslednja dva tedna,« je za RTV Slovenija dejal lanski zmagovalec Toura Pogačar.Po etapi je bil presenečen, da ostali niso pomagali v lovu na ubežnike. »Edina ekipa smo bili, ki nam je bilo v interesu, da kontroliramo ubežnike. Ne vem, očitno niso ravno spoštovali ostalihin ostalih,« je še dodal in zaključil: »Na koncu ni bilo posebnih razlik. Videli smo, kako stojijo stvari. Od zdaj naprej bo šlo za drugačno dirkanje.«Mohorič je oblekel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, potem ko je v zadnji tretjini današnje trase osvojil vse gorske cilje. »Včeraj sem vedel, da bi lahko bil danes dober dan zame po pregledu etapne knjižice. Preučil sem tudi ostale etape in videl, da bo za moje karakteristike morda v igri le še ena etapa, zato sem si dejal, da je to dobra priložnost, da se znajdem v pobegu in se osredotočim le na današnjo etapo. Vse tri etape, ki sem jih dobil na tritedenskih dirkah, so bile najdaljše. Dober sem v dolgih trasah. Dolgo lahko držim dober ritem in najbrž je to razlog, da sem si to etapo posebej označil,« je po etapi organizatorjem Toura dejal Mohorič.»Nekako sem se v pravem trenutku priključil ubežnikom. Med njimi so bili zelo močni kolesarji. Zdelo se mi je, da skupaj z njimi na zadnjem vzponu ne bom zdržal, zato sem v napad krenil prej. Nisem si predstavljal, da bom napadel že po prvem gorskem cilju, saj sem sprintal le za točke v boju za pikčasto majico. Ampak imela sva (z, op. STA) dovolj prednosti in poskusila. Seveda sem kolesaril z zavedanjem, da je pred nama še ogromno kilometrov. Odšteval sem kilometre, počutil pa sem se zelo dobro. Do zadnjih trenutkov nisem mogel verjeti, kaj mi je uspelo,« je etapo ocenil 26-letnik, ki je v cilj pripeljal v solzah.»Na Giru in Vuelti sem že dobil etapo, ampak to je nekaj povsem drugega. To je največja dirka na svetu. Nekaj časa bom še potreboval, da dojamem, kaj mi je uspelo,« je pogovor sklenil državni prvak. V soboto pa bo majico s slovenskimi simboli zamenjal za pikčasto.