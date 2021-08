Mohorič na Poljskem ohranja formo s Toura

Slovenski kolesar Matej Mohorič je zasedel drugo mesto v četrti etapi dirke po Poljski. V ciljnem šprintu ga je premagal Portugalec Joao Almeida, ki je tako povišal naskok pred zasledovalci v skupnem seštevku. Mohorič je tudi skupno drugi, za članom moštva Deceuninck-Quick-Step zaostaja osem sekund.



Mohorič (Bahrain Victorius), ki je na francoskem Touru osvojil dve etapi, je z bonifikacijskimi sekundami zamenjal mesti z Italijanom Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates). Slednji za vodilnim zdaj zaostaja 14 sekund.



Za Almeido je bila to druga zmaga na letošnji dirki po Poljski, do skupne zmage pa ga ločijo še tri etape. V petek karavano po današnji najbolj razgibani etapi čaka nekoliko lažje delo; prečkali bodo dva gorska prelaza druge in tretje kategorije in prekolesarili 173 kilometrov.



Tretje mesto v današnji etapi od Tarnowa do Bukovine (159,9 km) je zasedel Italijan Andrea Vendrame (AG2R Citroen).

