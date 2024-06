Mohoričev kapetan na francoski pentlji bo Santiago Buitrago

Dirka po Franciji je dirka vseh dirk in s seboj prinaša dodaten pritisk, ki se težko meri s pričakovanji pred drugimi dirkami, nekaj podobnega občutijo le še domači favoriti pred dirko po Flandriji. V ekipi Bahrain Victorious pa so ocenili, da je pri 23-ih letih Santiago Buitrago dozorel v kapetana in vodjo ekipe in zaupali so mu vlogo prvega aduta na dirki po Franciji.

»Zelo se veselim, da bom nastopil na svoji prvi dirki po Franciji, z ekipo sem trdo delal na pripravljalnem kampu v Andori, mislim, da bo treba biti v odlični formi od prvega dne dalje. Potrudil se bom, da bom čim višje v skupni razvrstitvi, a bo konkurenca zelo močna. Vem, da sem lahko ob najboljših, če bom odpeljal dobro dirko, želim se boriti tudi za belo majico,« pred Tourom razmišlja Buitrago.

Ob sebi bo imel tudi Pella Bilbaa, ki bo nekakšna »varovalka« v ekipi, če bi se Buitragu že na začetku Toura kaj ponesrečilo, seveda pa v ekipi za dirko po Franciji ne manjka niti Matej Mohorič. Imel bo nekaj priložnosti zase, na ravninskih etapah pa bo njegova naloga, da Buitraga obdrži na čelu glavnine in prepreči, da bi Kolumbijec pristal na tleh, kar se mu je v zadnjih letih dogajalo precej pogosto.

Matej Mohorič bo lovil svoje priložnosti, a tudi pomagal Buitragu. FOTO: Matej Družnik

»Zame sta najboljši etapi makadamska etapa in 18. etapa, ko bi lahko bil uspešen beg, seveda pa se na Touru priložnosti pojavijo tudi, ko jih ne pričakuješ, zato moramo biti na to pripravljeni,« pred rumeno pentljo sporoča Mohorič, ki gre v Francijo s popotnico tretjega mesta in manjšega razočaranja na državnem prvenstvu v Trebnjem, kjer sta bila novi prvak Domen Novak in Gal Glivar premočna.