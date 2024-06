Po Pogačarju dvojček slovenskih naslovov lovi Mohorič

V nadaljevanju preberite:

Državna prvenstva po vsej Evropi so marsikje del dviganja napetosti pred veliko nevihto. Za številne kolesarje so zadnji preizkus pripravljenosti pred Tourom, vendar bodo boj za naslov slovenskega prvaka izpustili kar trije od petih naših asov, ki jih 29. junija čaka prvi italijanski štart dirke po Franciji, Tadej Pogačar (UAE), Primož Roglič (Bora Hansgrohe) in Jan Tratnik (Visma Lease a Bike). Zato pa se bosta jutri na zahtevno traso okoli Trebnjega podala Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco Alula).