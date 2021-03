Mohoriču ni uspel podvig, Stuyvenu prvi spomenik

Rezultati:

Zmagovalni šprint manjše skupine na ulici Via Roma. FOTO: Tommaso Pelagalli/Afp

Izmed treh Slovencev, ki so danes štartali na 112. dirki Milano–Sanremo, smo največ pričakovali od(Bahrain Victorious). Dirko je, tako kot se to največkrat zgodi na Primaveri, odločil zadnji klanec na Poggio.(Deceuninck-QuickStep) je bil prvi, ki je napadel, sledili so mu vsi glavni favoriti za zmago, med njimi tudi Mohorič.Na vrhu klanca, pet kilometrov pred ciljem je Mohorič nekoliko zaostal, vendar je na spustu v Sanremo ujel peščico ubežnikov, med katerimi so bili tudi(Jumbo Visma),(Alpecin Fenix),(Bora Hansgrohe),(Bike Excange) in današnji zmagovalec(Trek Segafredo). Videti je bilo, da sta sein moštveni kolegamalce prepozno priključila skupinici vodilnih in nista imela časa za oddih. Napadi so si sledili drug za drugim. V zadnjih dveh kilometrih sta napadla še(Trek Segafredo) in(Team DSM).Favoriti za njima so se spogledali. Niso se mogli odločiti, kdo se bo lotil lova. Sekunde in metri so izginjali proti cilju prvega letošnjega kolesarskega spomenika na ulici Via Roma. Tristo metrov pred ciljem se je začel šprint.ni imel sreče. Ujeli so ga tik pred ciljno črto. Stuyvenu pa je z zadnjimi močmi le uspelo osvojiti največjo zmago v karieri. Drugo mesto je osvojil danes odlični(Lotto Soudal), lanski zmagovalec van Aert je bil tretji.je zasedel 11. mesto,49. mesto inje končal na 135. mestu.Dirka Milano–Sanremo, dolga 299 kilometrov, je minila v znamenju šestih ubežnikov, ki so vztrajali vse do predzadnjega klanca na Cipresso.(Trek-Segafredo),(Team Novo Nordisk),in(Androni-Sidermec),(Bardiani-CSF-Faizanè),(Intermarché-Wanty-Gobert) in(Movistar) so pobegnili že po devetih kilometrih dirke. Njihova največja prednost je bila sedem minut. Potem so jih začeli loviti kolesarji favoriziranih moštev.1. Jasper Stuyven ( Trek-Segafredo) 6:38:062. Caleb Ewan (Lotto Soudal)3. Wout Van Aert (Jumbo-Visma)4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)5. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)