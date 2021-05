Na Goriškem bodo vsi navijali za Jana Tratnika

V nadaljevanju preberite:

Nova Gorica in Goriška brda bodo ta konec tedna odeta v rožnato barvo. Giro d'Italia četrtič gostuje v samostojni Sloveniji, 15. etapa se bo sicer začela in končala onstran meje, v Gradežu in Gorici, vendar bodo dve uri v središču pozornosti slovenske ceste in bržkone tudi navijači. Te je pričakovati ob cestah, čeprav bo to zaprta prireditev brez gledalcev.