Na slovenskem spomeniku spet boj Rogliča in Pogačarja

Profil današnje 107. dirke Liege-Bastogne-Liege

Profil Liege-Bastogne-Liege 2021 Foto Foto:lbl.be

S spremljanjem v živo začnemo ob 14. uri

Vsi lanski favoriti so tudi letos na štartu stare dame, najstarejše dirke med petimi kolesarskimi spomeniki.Ardenske klasike se bodo zaključile s staro damo, najstarejšo dirko izmed petih svetovnih kolesarskih spomenikov. Lanska 106. dirka je bila v slovenskem znamenju. Na presenetljiv način je zmagalSpomnimo se, medtem ko je Francozz visoko dvignjenima rokama slavil zmago, je pod njegovo pazduho švignil Rogla. Tretji je bilin četrtiTorej med prvimi štirimi, kar trije Slovenci. Sanjsko.Danes so spet vsi lanski favoriti, favoriti tudi za letošnjo zmago. Ravno Roglič in Alaphilippe sta v sredo na Valonski puščici, nakazala, da bo boj za današnjo slavje spet izredno napet.Zadnja izmed petih kolesarskih spomenikov Liege-Bastogne-Liege je dolga 259,1 kilometra. Belgijska klasika, ki je na koledarju že vse od leta 1892. To je za večino kolesarjev tudi najtežji spomenik. Na današnji dirki bodo morali premagati kar 11 kategoriziranih klancev, vendar kolesarji pravijo, da je vmes še kopica nekategoriziranih, ki pa so ravno tako zahtevni.