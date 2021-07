Najdaljša etapa letošnjega Toura in še eno neskončno trpljenje Rogliča

Ob nepravem času je na vrsti najdaljša 248 kilometrov dolga sedma etapa od Vierzona do Le Creusota. V največjih bolečinah je Roglič moral voziti kronometer, ki je bil v prvi odločilni etapi za letošnjo dirko. To je prestal z odliko. Včeraj je sledil pravi festival hitrosti, in malo je manjkalo, da bi bili priča najhitrejši etapi v zgodovini Toura.Danes pa najdaljša etapa letošnje francoske pentlje, ki je tudi najdaljša na Touru v zadnjih dvajsetih letih.je še vedno mumija, kot se je sam iz sebe posmehoval. Če bo danes prišel do cilja, mu je treba še stotič sneti čelado. Ampak Roglič ni edini ranjenec v pelotonu, skoraj več jih je kot zdravih. Letošnji Tour je kolesarska kalvarija, križeva asfaltna pot proti Parizu.Pet kategoriziranih klancev čaka kolesarje. Dva četrte, dva tretje in en druge kategorije. Prvi klanec jih čaka šele na 161-kilometru. In potem si sledijo drug za drugim. Samo en leteči cilj je na 115-kilometru.Etapa sodi med hribovske, težak dan čaka morebitne ubežnike, branilce svojih položajev v skupni razvrstitvi po šestih etapah, kot tudi napadalce, ki bodo danes prav gotovo na delu. Držimo pesti za Primoža, da pride do cilja še ene etape, kot tudi za Tadeja, da ubrani svoj položaj na lestvici.in, bosta spet v vlogi pomočnika in prav gotovo ju čaka izredno težek delovni dan.S spremljanjem v živo začnemo ob 11. uri