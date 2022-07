Najdaljša etapa na Touru rezervirana za Mohoriča

Dan po severnem peklu kolesarje na Touru čaka najdaljša etapa na dirki. Organizator bo s tem zabil žebelj v krsto mnogim kolesarjem. Včasih se nam zdi, da prav tekmujejo kako narediti tritedensko dirko še težjo in zahtevnejšo. In jutri sledi uvodna etapa s prvim ciljem na vrhu klanca.

Kolesarji celijo rane po včerajšnji etapi. Mnogi so se znašli na tleh, zaradi hudega padca je odstopil eden izmed večjih favoritov Jack Haig iz moštva Bahrain Victorious. Ali to pomeni, da bo Matej Mohorič imel danes proste roke, še ne vemo. Še vedno je v igri Damiano Caruso, njihov drugi kapetan, ki je bil včeraj v isti skupini z Mohoričem.

Najdaljša etapa je dolga 220 kilometrov, ima 2477 višinskih metrov. Poteka od Bincheja do Longwyja v Ardenih. Etapa poteka po cestah Valonske puščice. Ravninska etapa, ki se v zadnjem delu, v zadnjih 70-kilometrih spremeni v hribovito. Zanimiv bo cilj, ki je na vrhu »mura«, na vrhu zidu, 1,5 kilometra dolgi strmi »špici«.

Etapa za Primoža Rogliča, ki je v takih zaključkih težko premagljiv. Kakšne so posledice včerajšnjega padca, ne bomo izvedeli vse do začetka dirke. Na včerajšnjih posnetkih po etapi smo lahko videli, da je s Primoževima ramama vse v redu, roki je v pozdrav z lahoto dvigal.

Nič še ni izgubljenega, Tour se je šele začel. V odličnem položaju je Tadej Pogačar, ki je včeraj spet dokazal, da je verjetno edini kandidat za najvišjo stopnico na Elizejskih poljanah. Ampak, za njim je cela kopica kolesarjev, ki so tudi pokazali, da se ne bodo še vdali. Primož Roglič je imel spet veliko smole, vendar ne smemo govoriti, da po padcu ni bilo zanj poskrbljeno. Vseskozi je imel pomoč klubskega vozila in treh kolegov iz moštva. Več smole in težav je imel Jonas Vingegaard, ki pa si je na koncu le bolje rešil kožo skupaj z rumeno majico.

Matej Mohorič je mojster za najdaljše etape, morda ga lahko danes pričakujemo v ubežni skupini. Luka Mezgec je bil včeraj odličen, danes bo zagotovo v pelotonu hranil moči za zaključek. Jan Tratnik bo senca Damiana Carusa.

S spremljanjem v živo začnemo ob 12. uri