Najslavnejši dopingiranec je priznal, da test nikoli ni pokazal uživanja drog

Najslavnejši športni lažnivec Lance Armstrong, ki so mu leta 2012 odvzeli vseh sedem zmag na največji kolesarski dirki na svetu po Franciji zaradi jemanja poživil, je v podkastu »Club Random« govoril tudi o tem, kako mu je toliko let uspevalo ukaniti nadzor.

»Vedno sem rekel in to lahko ponovim, šlo je za goljufanje sistema. Bil sem testiran petstokrat in nikoli nisem padel na testu za droge. To ni laž, to je resnica. Analiza mojega urina nikoli ni pokazala uživanja drog. Res je, da so nekatere od substanc, še posebej tista, ki je bila najbolj koristna, trajale štiri ure. Nekatere druge, kot je konoplja, pa imajo veliko daljšo 'življenjsko dobo'. Lahko pokadite džojnt, greste v službo in test je pozitiven dva tedna pozneje. EPO (eritropoetin) pa zelo hitro zapusti telo,« je bil odkrit 52-letni Teksašan, ki se zdaj posveča le k temu, bi si povrnil zaupanje ljudi. Kljub goljufanju in številnih denarnih poravnav, ki so segle do 100 milijonov evrov, je zaradi pametnih vlaganj ostal milijonar. Bil je eden od prvih, ki je verjel v Uber, zaradi česar lahko zdaj brezskrbno uživa.