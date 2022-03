Najsrečnejši dan za Bernala

Kolumbijski kolesarski as Egan Bernal se je po grozljivi januarski nesreči vrnil na kolo. Iz njegove ekipe Ineos Grenadiers so na družbenem omrežju Twitter objavili fotografijo 25-letnega športnika, zmagovalca dirk po Franciji 2019 in po Italiji 2021, ko pozira na kolesu na cesti.

Bernal se je januarja na treningu v domovini pri veliki hitrosti zaletel v parkiran avtobus. Ob tem je staknil več zlomov in predrl pljuča, zaradi česar je prestal več operacij in bil tudi na intenzivni negi. Kot je pozneje sporočil, je bila možnost, da bi umrl ali ostal paraliziran, kar 95-odstotna.

»Najboljša ponedeljkova motivacija, ki bi si jo lahko zamislili. Egan Bernal je spet na kolesu,« so zapisali pri njegovi ekipi. Bernal je dodal: »Najsrečnejši dan v življenju. Po dveh mesecih in 20 zlomljenih kosteh sem spet tu in želim si še več. Se vidimo na cesti!«