Nekdanji kolesarski zvezdnik na zdravljenju zaradi levkemije

Nekdanji ameriški kolesar Greg LeMond je razkril, da se zdravi zaradi levkemije. »Odkrili so mi levkemijo,« je na svoji spletni strani sporočil

»Na srečo je to vrsta raka, ki jo je mogoče zdraviti, in vrsta levkemije, ki ni življenjsko nevarna,« je zapisal 60-letni Američan. Dvakratni svetovni prvak se je po nekaj tednih utrujenosti odločil za pregled, pri katerem so mu odkrili bolezen.

»Po seriji testov in biopsiji kostnega mozga sem v petek prejel uradno diagnozo,« je dodal LeMond, ki bo začel kemoterapijo ta teden. »Dolgoročna napoved je zelo ugodna. Imam srečo, da imam odlično ekipo zdravnikov ter popolno podporo družine, prijateljev in sodelavcev v podjetju LeMond Bicycles,« je zapisal 60-letnik.

Trikratnega zmagovalca prestižne dirke po Franciji tako letos na Touru ne bo. Od upokojitve od profesionalnega kolesarstva leta 1994 je namreč LeMond na dirki v vlogi strokovnjaka sodeloval z različnimi mediji.

LeMond je leta 1986 postal prvi Američan, ki mu je uspelo zmagati na Touru. Do danes je tudi edini, saj so rojakoma Lanceu Armstrongu in Floydu Landisu zaradi dopinga odvzeli naslove. Po upokojitvi je LeMond odločen zagovornik boja proti dopingu.