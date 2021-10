Neodgovorna navijačica na sodišču

Na kazenskem sodišču v Brestu se bo jutri začel postopek proti gledalki, ki je poleti zakrivila množični padec kolesarjev na prvi etapi letošnje dirke po Franciji. Enaintridesetletno žensko preganjajo zaradi nenamerne povzročitve splošne nevarnosti in telesnih poškodb. Grozi ji globa do 15.000 evrov in enoletna zaporna kazen.

Gledalka se je med prvo etapo Tour de France 26. junija od Bresta do Landerneauja pririnila ob rob cestišča ter v neposrednem prenosu pred vključenimi televizijskimi kamerami pomolila transparent iz kartona z napisom Allez Opi-Omi (Dajmo, dedi-babi). Do konca etape je bilo še približno 45 kilometrov. V ospredju se je znašla ekipa Jumbo-Visma slovenskega zvezdnika Primoža Rogliča, njegov moštveni kolega Tony Martin pa je z roko trčil v transparent. Po padcu Martina se je na tleh znašlo 50 kolesarjev, številni so potrebovali zdravniško pomoč. Gledalka je po nesreči pobegnila, policija je sprožila iskalno akcijo. Štiri dni po incidentu se je predala policiji v Landerneauju.

Marc Hirschi je bil udeleženec nesreče. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Reuters

Kazensko prijavo proti ženski je sprožilo tudi Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA), ki bo kot civilna stranka navzoča na sodišču v Brestu. Edini s strani Mednarodne kolesarske zveze priznani sindikat kolesarjev ne bo zahteval velike odškodnine od gledalke, ampak simbolno odškodnino v višini enega evra. Kot so pojasnili v stališču pred začetkom postopka na sodišču, želijo ozaveščati javnost o potrebi po spoštovanju športnikov pri opravljanju svojega poklica.

»Prepričani smo, da nikomur ni hotela namerno škodovati, a je s svojo neprevidnostjo ogrozila zdravje in sezono več kot enega izmed članov našega sindikata. En evro odškodnine, ki ga zahtevamo, se ne bo izplačal za zlom obeh rok Marca Solerja niti za posledice, ki so jih utrpeli Tony Martin in drugi kolesarji, ki so končali na tleh, vendar ima simbolično vrednost,« je komentiral predsednik CPA Gianni Bugno.

V nesreči je bilo udeleženih veliko kolesarjev. FOTO: Anne-christine Poujoulat/Reuters