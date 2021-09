Odločilna dneva na Vuelti: dvoboj Rogliča proti Martinu

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Sedemnajsta gorska etapa od Unquere do vrha Lagos de Cavadonge je dolga 185.5 kilometra. Etapa s štirimi gorskimi cilji. Premagati bodo morali 4437 višinskih metrov.Prvi gorski cilj na Alto de Ortiguero sodi v 3. kategorijo, dolg je 5.3 kilometrov. Drugi že sodi v 1. kategorijo, Collada Llomena je dolg 7.6 kilometra, na sredini klanca je 2-kilometrski odsek, ki presega 11 odstotkov. Potem sledi kar 23 kilometrov spusta in se vrnejo na Collado Llomeno. Po ponovnem spustu sledi leteči cilj in potem zadnji vzpon na Lagos de Cavadongo, ki je dolg 12.4 kilometra.Če vsi ugibajo, ugibajmo še mi; bo Roglič po današnji etapi spet oblekel rdečo majico? Večina jih meni, da Norvežandanes ne bo zdržal niti prvega vzpona na Collado Llomena. Po tistem, kar smo videli v nedeljo, bo že držalo, kajti na zadnjem ciljnem klancu je bil res že na koncu elastike. Večja neznanka je Francoz, klančar, ki pa nikoli ni zanesljiv. Na klancih je popustil tudi takrat, ko so še sprinterji držali glavnino, je pa tudi na lanski Vuelti osvojil pikčasto majico v skupnem seštevku in bil tretji na dirki po Dafineji, kjer je Roglič zaradi padca moral odstopiti v rumeni majici. In vendar, če Martin zdrži čez vse klance, naj ne bi bil konkurenčen Rogliču na kronometru, ki jih čaka v nedeljo.