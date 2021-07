Olimpijska kolesa se bodo zavrtela

Brutalna trasa v zelo težkih pogojih

Klančarska trasa s kar 4865-višinci. FOTO: Cyclingstage.com

Spremljanje v živo začnemo ob 7. uri

Olimpijska dirka bo klančarska preizkušnja. Zbrali so se kolesarji, ki lahko dirkajo na 234 kilometrov dolgi dirki, ki ima kar 4865 višinskih metrov. Torej, gledali bomo obračun najboljših hribolazcev in kolesarjev specialistov za enodnevne dirke, za klasike.Slovenska reprezentanca sodi med najmočnejše, dva od štirih sta že zmagala na klasični enodnevni dirki, dva pa nikoli nimata težav na takih razdaljah, tudi s toliko klanci ne. Prvo ime letošnje olimpijske dirke v Tokiu je prav gotovo, že drugo pa drugi najboljši Slovenec. Vendar konkurenca bo izjemna. Večine nastopajočih nismo videli na Touru ali pa so nastopili zgolj v sklopu priprav za najpomembnejšo dirko v letu. Najbolj nevarni bodo prav tisti, ki so svojo celotno sezono podredili prav nastopu v Tokiu.inbosta najverjetneje pomočnika Rogliču in Pogačarju. To so samo ugibanja, selektorni do potankosti razkril taktičnih zamisli.Napovedana vročina bo druga največja ovira na dirki, prva so prav gotovo višinski metri. Uvodnih 40 kilometrov je valovitih, ne ravnih. Potem pa se začne dvigati proti vrhu Doushi Roada. Klanec je sicer dolg 4,3 kilometra, vendar se tako rekoč od 40. do 80. kilometra trasa nenehno dviga. Po spustu se začnejo vzpenjati na najvišji vrh dirke na goro Fudži Sanroku. Premagati bodo morali kar 1451 višinskih metrov! Klanec je dolg 15 kilometrov, povprečen naklon je šestodstoten. Vendar 15 kilometrov je kategoriziranega klanca, celotna dolžina je še daljša. Spust z gore Fudži je dolg 30 kilometrov, potema pa takoj sledita prav gotovo odločilna klanca olimpijske dirke. Najprej Mikuni, dolg 6,8 kilometra, povprečni naklon pa je 10,1-odstoten, s sektorji tudi 17-odstotnimi. Po Mikuni je še klanec Kagosaka, ki bo zagotovo zadnje sito pred spustom na dirkališče formule ena Fuji Speedway Circuit, kjer bo tudi cilj.