Per deseti v prvi etapi dirke po Hrvaški

David Per, ki je na nedeljski dirki svetovnega prvenstva odstopil, je zasedel deseto mesto. Ravninska, 237 kilometrov dolga etapa, se je razpletla s šprintom, dobil ga je Perov nekdanji moštveni kolega pri Bahrainu Phil Bauhaus.



Nemec je imel v zaključku vel moči od tekmovalca Jumbo-Visme Nizozemca Olava Kooija, tretji je bil Norvežan Kristoffer Halvorsen.



Na dirki nastopa kar nekaj Slovencev, drugi najboljši je bil tokrat Andi Bajc (Felbermayr Simplon Wels), zasedel je 23. mesto, v glavnini pa so etapo končali tudi vsi kolesarji Adrie Mobila, Domen Novak (Bahrain Victorious) in Žiga Grošelj (Felbermax Simplon Wels).

