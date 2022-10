Po 30 letih se poslavlja legendarni Rebellin

Tekmovalno karavano bo po 30 letih zapustil 51-letni Italijan Davide Rebellin, ki nikoli ni dobil ene od treh največjih večdnevnih preizkušenj, a je bil v svojem času eden najboljših specialistov za enodnevne preizkušnje, zmagoval je tudi na najprestižnejših. Skupno je vknjižil 61 zmag, trikrat je bil najboljši na Valonski puščici, leta 2004 je poleg nje dobil še dirki Amstel Gold race in Liege–Bastogne–Liege. Bil je tudi zmagovalec večdnevnih dirk Pariz-Nica in od Tirenskega do Jadranskega morja.

Njegovo kariero je obeležila dopinška afera z olimpijskih iger v Pekingu. Zaradi nje nekaj časa ni smel tekmovati, izgubil je tudi zaupanje med najboljšimi ekipami, tako da je od leta 2011 tekmoval le za kontinentalne ekipe, ki z izjemami niso tekmovale na najvišji ravni.

»Kolesarstvo je bilo moje življenje, a enkrat je treba končati. Vesel sem, da se bo končala v Benečiji, kjer sem doma. Zadnjič bom tekmoval na cestah, kjer sem ves čas treniral, želel pa sem si končati v nedeljo, da bo lahko moje slovo v živo videlo čim več gledalcev,« je za Gazzetto dello Sport dejal Rebellin, ki je edino kolajno na največjih tekmovanjih dobil leta 1991, ko je bil na svetovnem prvenstvu med amaterji drugi.