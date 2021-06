Po letu premora se vrača slovenski Tour

Etape: 1. etapa, sreda, 9. 6. 2021: Ptuj-Rogaška Slatina (151,5 km)

2. etapa, četrtek, 10. 6. 2021: Žalec-Celje (147 km)

3. etapa, petek, 11. 6. 2021: Brežice-Krško (165,8 km)

4. etapa, sobota, 12. 6. 2021: Ajdovščina-Nova Gorica (164,1 km)

5. etapa, nedelja, 13. 6. 2021: Ljubljana-Novo mesto (175,3 km).

Pet etap, 803,7 kilometra v družbi zmagovalca Tour de France. Dirka po Sloveniji še ni gostila aktualnega zmagovalca francoske pentlje. Pogačar je pravzaprav drugi zmagovalec Toura, leta 2011 je na slovenski pentlji nastopil Španec, zmagovalec Toura iz leta 2008. Letošnjo dirko bomo na naši spletni strani spremljali v živo.Današnja prva etapa v dolžini 151,5 kilometra bo potekala od Ptuja skozi Lenart, kjer bo že prvi leteči cilj. Sledi Šentilj in takoj za njim vzpon na Kresnice, ki sodi v tretjo težavnostno kategorijo. Sledi Kungota, ki gosti drugi leteči cilj, potem gredo skozi Slovensko Bistrico, v Šmarju pri Jelšah bo še tretji, zadnji leteči cilj. V Rogaški Slatini, kjer bo cilj etape, kolesarje pričakujemo okoli 17. ure. Etapa je namenjena ubežnikom, končala pa se bo najverjetneje s šprintom večje skupine.Na štartu na Ptuju je 20 moštev, med njimi tudi lanski zmagovalec, ki bo nosil številko ena. Med dvajsetimi moštvi je tudi reprezentanca Slovenije, ki to pravzaprav ni, ampak je sestavljena iz kolesarjev kolesarskega moštva Kranj in povratnika. Med izbranci, ki bodo nosili dres s slovenskim grbom, je tudi, zmagovalec iz leta 2012. Na dirki so še nekatera zveneča imena svetovnega kolesarstva....Tadej Pogačar ima s seboj izjemno moštvo in vse razen zmage bo prav gotovo veliko presenečenje. Diego Ulissi, zmagovalec dirke pred dvema letoma, se bo letos podredil Pogačarju, ob katerem je tudi Jan Polanc. Pogi je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da je že dolgo brez tekmovalnega ritma in ne ve točno, kako hitre noge ima trenutno, vendar občutki so dobri.Kadarkoli je izjavil, da so občutki dobri, je zmagal. To poznamo že iz njegovih izjav zelo kratke profesionalne kariere. Vendar, vseeno ostaja trdno in realno na tleh, in če bo šlo kaj narobe, bo dirko po Sloveniji uporabil kot odličen zadnji trening za prihajajoči Tour. Na dirki je še kar nekaj kolesarjev, ki imajo letos za seboj že izjemno sezono, zato lahko pričakujemo pravo bitko za zeleno majico.