Po operativnem posegu odličen odziv kolesarskega zvezdnika

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je po ponedeljkovem padcu na treningu, ko je trčil v avtobus, v domovini prestal operacijo zaradi več poškodb. Dan po operaciji pa je pri zavesti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim so kirurgi izvedli tudi poseg na hrbtenici, 25-letnik pa je za zdaj še na intenzivnem oddelku.

»Je pri zavesti in čuti gibe v vseh štirih okončinah. Prav tako kaže znake nadaljnjega napredka v pooperativnem procesu,« so sporočili iz bolnišnice Sabana, kamor je nekdanjega zmagovalca Toura, potem ko je čelno trčil v avtobus, prepeljalo reševalno vozilo.

Poškodovani kolesar je bil po operaciji, ki so jo zdravniki označili kot uspešno, v torek popoldne ekstubiran brez zapletov in je imel odličen odziv na zdravljenje, so še sporočili iz klinike.

Bernalova ekipa Ineos Grenadiers je dodala, da je Kolumbijec sinoči prestal dve operaciji; z eno so zdravniki naravnali desno nogo, z drugi pa stabilizirali zlom vretenc.

V sporočilu na družbenih omrežjih so dodali, da ima zmagovalec Gira ob tem še predrto pljučno krilo. Kljub poškodbam pa pri britanski ekipi menijo, da je Bernal na dobri poti do okrevanja.

Bernal je sicer na družbenih omrežjih že pred dnevi objavil posnetek, kako se je komajda izognil avtomobilu in po tem močno kritiziral voznika. Večina ekipe Ineosa se sicer na novo sezono pripravlja v Evropi, Bernal pa je ostal v domovini, kjer se je večkrat pripravljal na začetek sezon.

Nekaj dni kasneje se je zmagovalec dirke po Franciji 2019 na treningu v Gachancipi, 30 km od prestolnice Bogote, zaletel v zadnji del avtobusa. Po besedah policije je bil Bernal tako osredotočen na trening, da ni ne opazil ne slišal opozoril drugih kolesarjev, ki so ga skušali posvariti pred nesrečo. Fotografije na družbenih omrežjih so pokazale kolesarja, kako leži na tleh, obdan s sotekmovalci, avtobus pa ima vidno ogromno vdrtino.

Kolumbijec, ki je nedavno podaljšal pogodbo z britanskim moštvom do konca leta 2026, je bil po nesreči pri zavesti, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo stabilno, je še v ponedeljek zapisala njegova ekipa.

Kot so poročale agencije, bo bržkone ta nesreča Bernalu, ki bi moral biti vodja ekipe na dirki po Franciji, precej spremenila načrte za sezono. To bi moral začeti na štiridnevni dirki po Provansi 10. februarja.