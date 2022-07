Pogačar bi prekinil festival Jumba Visme

V nadaljevanju preberite:

Čast francoskih matadorjev na Touru je rešena. V 19. etapi je ekipe šprinterjev presenetil Christophe Laporte, ki je poskrbel za to, da so se gostitelji imeli česa veseliti po 38 sušnih etapah. Ob tem pa je nadaljeval izjemen niz ekipe Jumbo Visma, ki je nenasitna, čeprav si je že zagotovila rumeno, zeleno in pikčasto majico. Njen festival bo morda danes prekinil Tadej Pogačar, ki bo v vožnji na čas naskakoval svoj četrti letošnji dnevni uspeh.