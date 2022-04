Pogačar in Mohorič imata zmenek z zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Kolesarstvo se vrača domov, bi lahko dejali pred 106. dirko po Flandriji, ki bo po dveh koronskih izvedbah brez gledalcev spet zasijala kot kraljica klasik. Na včeraj zasneženih ardenskih »bergih« se bo jutri spet zbralo na stotisoče fanatičnih navijačev, ki bodo morda prvič spremljali Slovenca v boju za zmago.

In to ne enega, temveč dva. Med kandidati za vrh ni le Tadej Pogačar (UAE), svetovna številka ena, ki je bil v uvodnih dirkah sezone tako prepričljivo premočan za tekmece, da sodi med favorite na vsaki preizkušnji ne glede na teren, ampak tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), neustrašni zmagovalec prvega spomenika sezone Milano–Sanremo. Oba imata zmenek z zgodovino, lovita morebitno prvo slovensko zmago na najprestižnejši belgijski dirki in tudi največjega med belgijskimi kolesarji. Aktualni zmagovalec Toura dirke po Flandriji ni dobil vse od leta 1975, ko je to uspelo Eddyju Merckxu. Noben kolesar ni dobil Sanrema in Flandrije v isti sezoni tudi od 1975, ko si je ta podvig prikolesaril – Merckx.