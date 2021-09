Pogačar in Tratnik v vožnji na čas napadata iz ozadja

Kot se spodobi za nedeljo, bo na sporedu eden od vrhuncev tekmovanja, 43,3 kilometra dolg kronometer članov, na katerem bosta nastopila tudi dva Slovenca, in sicer Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Slovenca nista v najširšem krogu favoritov, to pa predvsem zaradi povsem ravninske proge, na kateri bodo imeli prednost višji in močnejši kolesarji, ki spadajo med specialiste za to disciplino. Proga je podobna tisti z evropskega prvenstva pred desetimi dnevi, kjer je od Slovencev nastopil le Pogačar, zasedel je 12. mesto.



»To, da je proga precej daljša kot v Trentu, je podatek, ki mi ustreza. A je za moj okus še vedno preveč ravninska, morda ima 50 metrov 'višincev'. Na taki progi ne morem soditi med največje favorite, vseeno pa upam, da bom svojo nalogo dobro opravil,« je previden v napovedih zmagovalec Toura, ki je spet opozoril na razliko med vožnjami na čas na večdnevnih dirkah in na prvenstvih.



»Na evropskem prvenstvu sem dobro začel, a je nato hitrost padala, tokrat želim hitro najti ritem in ga tudi obdržati. Če to storim, si lahko obetam soliden rezultat. Na Touru so kronometri med dirko in pa tudi na koncu, ko so mnogi že utrujeni in nimajo več ciljev. Na taka tekmovanja, kot je svetovno prvenstvo, pa se specialisti znajo pripraviti. Zame to še ne velja, upam pa, da se nekoč bom,« pravi dobitnik bronaste kolajne s cestne olimpijske dirke v Tokiu.

Tratnik se zaveda, da ga čaka težko delo

Tratniku je Vuelta vzela veliko moči. Zato je več časa kot treningu posvetil počitku in kot sam pravi ni stoodstotno pripravljen.



»Računam le na to, da bom svež in da bom zaradi tega lahko pokazal dobro predstavo. Tako je bilo po Giru, ko mi je nato dobro šlo na slovenskih cestah. Deseto mesto iz Bergna je moj najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih, zavedam se, da ga bom težko izboljšal. Tudi za to, ker mi ravninska proga ne ustreza najbolj,« ni posebej optimistično razpoložen Tratnik.



Favoriti so večinoma isti kot na evropskem prvenstvu, na katerem je zlato kolajno osvojil Švicar Stefan Küng, drugi pa je bil branilec naslova svetovnega prvaka Filippo Ganna. Ob Belgijcu Remcu Evenepoelu, Švicarju Stefanu Bisseggerju, Francozu Remiju Cavagni, Italijanu Eduardu Affiniju in Dancu Kasperju Asgreenu je treba računati na nekaj kolesarjev, ki jih v Italiji ni bilo, v prvi vrsti na olimpijskega podprvaka v cestni vožnji in v Tokiu šestega na kronometru, Belgijca Wouta Van Aerta, pa na Kolumbijca Rigoberta Urana, Poljaka Michala Kwiatkowskega in Američana Brandona McNultyja.

