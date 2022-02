Pogačar izven šprinterskih bitk

Tudi druga etapa kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih je bila po okusu šprinterjev. Povsem ravninsko, 176 kilometrov dolgo preizkušnjo je dobil britanski as Mark Cavendish (QuickStep), lanski zmagovalec razvrstitve po točkah na Touru, ki je v zaključku premagal zmagovalca prve etape, Belgijca Jasperja Philipsena. Slednji, sicer kolesar ekipe Alpecin-Fenix, je zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi. Tretje mesto je zasedel Nemec Pascal Ackermann. Cavendish je s tem prišel do druge zmage v sezoni, dobil je tudi etapo na dirki po Omanu, in že 158. v karieri.

Kolesarji ekipe UAE Emirates so v ospredju glavnine nadzorovali potek etape, na koncu pa svojega prvega moža Tadeja Pogačarja varno pripeljali do cilja. Slovenski zvezdnik v šprintu ni sodeloval, ciljno črto je prečkal na 51. mestu. Luka Mezgec je garal za Dylana Groenewegna, ki pa preizkušnje ni končal pri vrhu, zasedel je 14. mesto. Mezgec je bil 95. V tretji etapi se bodo kolesarji merili na devet kilometrov dolgem ravninskem kronometru, po katerem bi bil lahko Pogačar že pri vrhu skupne razvrstitve, četrta, ena od dveh gorskih, pa bo že pokazala pripravljenost favoritov za skupno zmago.