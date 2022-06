Pogačar je že brzel po Københavnu

Odštevanje gre proti koncu, 109. Tour de France je že pred vrati. Dvakratni zmagovalec Tadej Pogačar je včeraj že prispel na štart v Københavnu, kjer je skupaj z moštvenimi kolegi iz ekipe UAE že opravil trening na kolesu za kronometer. Danes pa ga s še štirimi Slovenci, Primožem Rogličem (Jumbo Visma), Matejem Mohoričem, Janom Tratnikom (oba Bahrain Victorious) in Luko Mezgecem (BikeExchange) ob 17.45 čaka predstavitev ekip.

Pogačar je tako skupaj s športnim direktorjem Andrejem Hauptmanom že povsem osredotočen na uvodno preizkušnjo, petkovo 13,2 km dolgo vožnjo na čas v danski prestolnici, ki bo dala prvega letošnjega nosilca rumene majice. To ni Pogačarjev cilj, zanj je glavno, da bo v rumeno odet zadnji dan dirke, 24. julija v Parizu.

Za uvodno etapno zmago je favorit dvakratni svetovni prvak v kronometru Filippo Ganna, za katerega bo to krstni nastop na Touru. Njegova ekipa Ineos je včeraj objavila imena osmerice, v kateri je še en novinec na veliki pentlji Tom Pidcock in kar trije potencialni tekmeci Pogačarja in Primoža Rogliča v boju za končno zmago.

Ineos, ki se je nekoč imenoval Sky, je prevladoval od prve britanske zmage Bradleyja Wigginsa leta 2012 do prvega kolumbijskega zmagoslavja Egana Bernala leta 2019. Sledili sta prvi slovenski zmagi, na kateri najbogatejša ekipa v karavani še ni našla odgovora, čeprav ima v svojih vrstah kopico izvrstnih kolesarjev.

Tokrat se bodo v boj za rumeno majico spustili z Geraintom Thomasom, Adamom Yatesom in Danijem Martinezom. »V Adamu, Geraintu in Daniju imamo fantastično trojico težkokategornikov za boj za vrh v skupnem seštevku. Skozi sezono so potrjevali, da so v dobri formi in na štart v København prihajajo vrhunsko pripravljeni,« je o adutih Ineosa povedal direktor ekipe Rod Ellingworth.

Pri britanski zasedbi, s katero je Chris Froome slavil štiri zmage na Touru, spet bolj kot na moč posameznika računajo na kolektivni napad na Pogačarja in Rogliča. Ta taktika se jim doslej ni obrestovala, z njo so lani iztržili končno 3. mesto Richarda Carapaza, v boj za zmago pa se v zadnjih dveh letih niso vpletli, če sta bila na štartu tritedenske dirke Roglič ali Pogačar.

Merckxov rekord ne bo padel

Pri potrjevanju ekip za Tour je sicer največ prahu dvignila odločitev Quick Stepa, da v osmerico ne uvrsti Marka Cavendisha. Britanski šprinterski veteran se je lani dvignil kot feniks iz pepela ter slavil štiri etapne zmage, s katerimi se je po številu etapnih uspehov (34) izenačil z velikim Eddyjem Merckxom.

Cavendish si je močno želel nastopa, minuli konec tedna je osvojil naslov britanskega prvaka, da bi dokazal, da je vrhunsko pripravljen, vendar to ni bilo dovolj, da bi prepričal šefa ekipe Patricka Lefevereja.

»Počutim se precej bolje kot lani, ko ste videli, kaj se je zgodilo, dobil sem štiri etape in osvojil zeleno majico. Malo verjetno je, da bom šel na Tour, zato mi ne preostane drugega, kot da s to zmago pokažem, da nisem ostal zunaj ekipe, ker bi bil slabo pripravljen. Si predstavljate, da bi v dresu britanskega prvaka slavil 35. zmago na Touru, te slike bi ostale za večno,« je bil poparjen Cavendish.

Kot prvega šprinterja so pri Quick Stepu izbrali Fabia Jakobsena, Cavendisha pa niso izbrali niti kot prvo rezervo. Iz ekipe je zaradi okužbe s covidom-19 izpadel Tim Declercq, ki ga je zamenjal novi francoski prvak Florian Sénéchal. Doma razočaran ostaja njegov rojak Julian Alaphilippe, ki je na državnem prvenstvu uvidel, da po hudem padcu na aprilski dirki Liege–Bastogne–Liege ni nared za tritedensko preizkušnjo. Dvakratni svetovni prvak in veliki ljubljenec domačih navijačev bo Tour izpustil prvič po letu 2017.