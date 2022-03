Pogačar med vročimi favoriti, Roglič v vlogi pomočnika

Najboljši kolesarji se bodo v soboto merili na eni od najprestižnejših dirk na svetu – na sporedu bo skoraj 300 km dolga klasika Milano-Sanremo, na kateri bo med vročimi favoriti Tadej Pogačar. Na preizkušnji bo nastopilo šest Slovencev, ob Pogačarju tudi Primož Roglič, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Polanc in Jan Tratnik.

Zlasti Pogačar bo eden od glavnih kandidatov za zmago na prvem od petih kolesarskih spomenikov v sezoni. Na njih je kolesar s Klanca pri Komendi zelo uspešen. Aprila lani je po sijajnem obračunu v zaključnem šprintu ugnal francoskega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa za zmago na Liege-Bastogne-Liegeu, ob koncu sezone pa je oktobra dobil še dirko odpadajočega listja po Lombardiji.

S tem je po 49 letih postal tretji kolesar po Italijanu Faustu Coppiju in Belgijcu Eddyju Merckxu, ki je v koledarskem letu dobil dirko po Franciji ter dva spomenika. V isti sezoni je Tour in dirko po Lombardiji poleg omenjenih dobil le še Francoz Bernard Hinault.

Letos ima »Pogi« že sedem zmag, s čimer je že na pol poti do lanskega izkupička (13). Podvig na dirki Milano-Sanremu ne bi bil presenečenje. Med glavne tekmece ob Woutu Van Aertu spadajo tudi njegovi rojaki, in sicer Jasper Philipsen, lanski zmagovalec Jasper Stuyven, Oliver Naesen in Greg Van Avermaet. Nastop na preizkušnji sta zaradi bronhitisa odpovedala Alaphilippe in zmagovalec lanskega Pariz-Roubaixa, Italijan Sonny Colbrelli.

Med drugimi kandidati za visoke uvrstitve so še Francoza Nacer Bouhanni, Bryan Coquard, Italijani Davide Cimolai, Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo, Filippo Ganna, Danec Kasper Asgreen, Avstralca Michael Matthews, Caleb Ewan, Nizozemec Fabio Jakobsen, Irec Sam Bennett, Britanca Ethan Hayter in Thomas Pidcock. Imen je veliko, vprašanje pa je, koliko jih je sposobnih slediti Pogačarju v klanec.

Svoje načrte ima tudi moštvo Jumbo-Visme, ki na dirko v pomočniški vlogi pošilja celo Rogliča. Ta je imel v Van Aertu na dirki Pariz-Nica izjemnega zaveznika v lovu na prestižno skupno zmago, tokrat pa bo moštvenemu kolegu vrnil uslugo. Od Slovencev bodo na štartu tudi Jan Tratnik, ki bo skušal v dober položaj pripeljati rojaka Mohoriča, Jan Polanc, ki bo delal za Pogačarja, medtem ko bo Luka Mezgec nudil oporo svojemu kapetanu Matthewsu.