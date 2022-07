Pogačar na prvem roku popravnega izpita

Nepregledna množica slovenskih navijačev je bila vidna in prisotna na vseh, razen na Montvernierju, kamor gledalci niso smeli, klancih včerajšnje 11. gorske etape od olimpijskega Albertvilla do vrha Granona.

Skoraj vsi so pričakovali samostojni dvoboj med Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Vendar, na koncu se je izkazalo, da je imel Danec Jonas Vingegaard najboljši dan.

Nekaj nas vseeno veseli, spet smo po dolgih letih lahko videli, da se osnovna taktika kolesarske šole vedno izide. Težko bi se spomnil, kdaj nazadnje so dirkači na taki stopnji, dirkali na tako osnovni taktični način. Pred štartom so nas bile same oči, ker so v moštvu Jumbo Visma glasno napovedali napad na rumeno majico.

Nismo si znali točno predstavljati, kako bo to videti na cesti. Če smo sklepali, in smo sklepali, potem smo pričakovali jumbovsko vožnjo na izčrpavanje, ki jo vsi kopirajo že od leta 2010, ko je moštvo SKY nadgradilo delovanje moštva US Postal z Lanceom Armstrongom na čelu.

Nespametni Van Aert

Ampak, presenečenje je sledilo že od samega štarta, ko se je v norčavi, brezumni beg podal Wout van Aert. Navil je visok tempo nekaj sekund pred pelotonom, vendar kolesarji iz UAE si niso belili glave z njim, ker so vedeli, da je njegov domet ena gorska etapa, potem pa vsako naslednjo gorsko, začne pridelovati sekunde in minute. Če Van Aert ne bi šel tako zgodaj in tako intenzivno v beg, bi najbrž lahko dlje časa bil v pomoč Vingegaardu in bi mogoče bilo treba Rogliču manj napadati.

Roglič se je spremenil v sitno oso

Roglič si je z Vingegaardom izmenjaval napade na rumeno majico. Stara kolesarska taktika je bila vidna iz helikopterja, a je bila žal najprej neuspešna. Žal za jumbovce, zelo dobro za UAE ekipo. Ampak, če imaš v ekipi dva favorita za končno zmago, ne smeš nehati napadati. In nizozemske ose niso nehale. Vseskozi so imeli številčno premoč in vseskozi so napadali. Pred zadnjim klancem, zloglasnim slovenskim Granonom se je Pogi celo posmehoval jumbovski taktiki. Z nasmeškom na obrazu in desnico nad krmilom je gestakuliral dodajanje plina na motorju.

Slovenski navijači so ostali dolgih obrazov. FOTO. Leon Vidic/Delo

Videti je bilo, da je Pogi tudi letos neuničljiv, nepremagljiv

In potem se je zgodil napad Jonasa Vingegaarda v drugi polovici klanca na Granon. Pogi in Majka mu niti v zavetrje nista zmogla. Rafal Majka, prvi Pogijev pomočnik, je hitro odvil in svoji usodi prepustil Tadeja Pogačarja. Na cilju si je pridelal 2:52 zaostanka za zmagovalcem 11. etape Jonasom Vingegaardom. Po etapi mu je Pogi častno predal rumeno majico. Tour se začenja znova, in to pod dansko oziroma nizozemsko taktirko. Se je Pogi uštel pri taktiki? Ni se, vseskozi je imel pomočnike in vseskozi je kazalo, da bo kos vsem napadom. Le v zaključku dirke ga nismo videli jesti. Je pozabil na hrano ali pa smo mi spregledali njegove obroke. Videti je bil prazen na klancu, vemo pa, da Pogi stalno nekaj žveči in ogromno pije. Je zmanjkalo vodonoš ali enostavno ni bilo časa za hrano?

Francoski državni praznik številka ena, bi lahko postal tudi slovenski

Bo Tadej Pogačar vrnil udarec? 12. etapa je vsekakor kraljevska. Kar 4660 višinskih metrov bodo morali premagati med Brianconom in Alpe d'Huezom, smučiščem, ki ga je polna kolesarska zgodovina. V tej vasi so se kovale zvezde in krhale sablje.

Etapa je dolga 165 kilometrov in to brez metra ravnine. Spet bodo morali na najvišjo točko letošnjega Toura, na Galibier (2642), klanec je dolg 23 kilometrov, potem se bodo spustili na Telegraphe (1564), naslednji vzpon, in to HC kategorije je na Croix de Fer (2067). Ta klanec je dolg kar 29 kilometrov. Na koncu jih čaka Alpe d'Huez s svojimi 14. kilometri. Kraljevska etapa z veliko začetnico.

Primoževi napadi na rojaka so bili jalovi. FOTO: Christian Hartmann Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri