Tadej Pogačar preživel tudi dramo v Abu Dabiju

Tadej Pogačar se tudi v 7. etapi ni pustil ujeti v vetrovno past. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP



Yates napadel, nato so ga čakali

Polanc potisnil Pogačarja Ekipa UAE je pred sklepno etapo razjasnila tudi incident, ki je Pogačarja in Polanca po 6. etapi stal po deset sekund pribitka v skupnem seštevku. Ni šlo za prerivanje s tretjim kolesarjem, temveč je Polanc v zadnjih 100 metrih naprej potisnil Pogačarja, da bi ta lažje držal stik s šprinterskimi vlaki.





Iz ZAE v Evropo

(UAE) je po(Jumbo Visma) postal drugi slovenski zmagovalec dirke po Združenih arabskih emiratih. Pot do končnega zmagoslavja pa tudi v ravninski sklepni etapi, ki se je končala s šprintersko zmago(Lotto Soudal) v Abu Dabiju, ni bila enostavna. Prestal je zadnji vetrovni napadin njegovih pomočnikov iz ekipe Ineos, na srečo pa se je tudi izognil padcu, ki je iz dirke skorajda izločil njegovega najbolj nevarnega tekmeca.Roglič 2019, Adam Yates 2020 in Pogačar 2021. To so trije zmagovalci dirke po ZAE, odkar sta se združili dirki po Dubaju in Abu Dabiju in postali edina dirka svetovne serije na Bližnjem vzhodu. Čeprav je Pogačar lani pri 21 letih slavil že zmago na Touru, je ta lovorika zanj zelo pomembna, še bolj pa za njegove delodajalce iz ekipe UAE, ki so se prvič veselili zmage na največji domači dirki.Pogačar je pot do rdeče majice tlakoval s previdnostjo v 1. etapi, v kateri so se domala vsi njegovi tekmeci za vrh v skupnem seštevku ujeli v vetrovno past in izgubili osem minut in pol. Ključna je bila tudi vožnja na čas v 2. etapi, v kateri je 22-letni Komendčan le za 24 sekund zaostal za(Ineos) in ugnal vse neposredne tekmece za rdečo majico. Sledila je zmaga v kraljevski etapi na Džebel Hafitu. Po 2. mestu na vzponu na Džebel Džajs v 5. etapi je bilo bolj kot ne jasno, da bo mladi Slovenec zmagal.Pogačarju se sicer ni uresničila želja, da 7., zadnja etapa (147 km) ne bi bila stresna. Spet je prišel v igro stranski puščavski veter, v katerem so se tekmeci iz Ineosa z Yatesom na čelu 65 km pred ciljem poskusili otresti rdeče majice. Vendar je bil mladi Komendčan spet na pravem mestu ob pravem času. Glavnina se je raztrgala, vendar je Pogačar ostal v ospredju.V težavah pa se je znašel v skupnem seštevku tretjeuvrščeni, ki je ostal med zasledovalci. Ob tem se je njegova ekipa Deceuninck Quick Step znašla v precepu. V vodilni skupini je imela, ki bi se lahko za že tretjo etapno zmago potegoval brez konkurence šprinterskih vlakov, med zasledovalci pa je bil Almeida, ki bi izgubil mesto na končnem odru za zmagovalce, če bi njegova skupina občutneje zaostala.Tako veter kot vnema v vodilni skupini sta nato popustila in glavnina je bila 45 km pred ciljem spet skupaj. Kljub temu drame še ne bi bilo konec, 40 km pred ciljem je prišlo do množičnega padca. Pogačar se vanj ni zapletel, zato pa je na tleh pristal njegov moštveni kolegain večji del ekipe Ineos, tudi drugouvrščeni Yates. Pogačar in drugi kolesarji niso izkoristili njegove nesreče, temveč so počakali, da se je Yates, ki je potreboval tudi oskrbo iz zdravniškega avtomobila, skupaj s pomočniki vrnil v ospredje.Boj za zmago v skupnem seštevku (Pogačar je imel na koncu 35 sekund prednosti pred Yatesom in 1:02 pred Almeido) se je tu končal. Ekipa UAE je poskrbela, da je Pogačar varno prikolesaril v cilj, sicer so pa pobudo prevzele ekipe šprinterjev. Bennett, ki je bil najboljši v 4. in 6. etapi, je tokrat moral priznati premoč Caleba Ewana. Prvič je noge v šprintu preizkusil, ki je pred tem pripravljal zaključne akcije moštvenim kolegom iz ekipe BikeExchange. Kranjčan je zasedel 8. mesto.»To je izjemno. To je bil moj prvi cilj za letošnjo sezono, naša domača dirka, zato je bila za nas zelo pomembna, zelo sem zadovoljen z razpletom. Moja ekipa in moji sotekmovalci so opravili izjemno delo in slavili smo zmago. To je eden od naših največjih dosežkov, gotovo se bom še vrnil na dirko po ZAE,« je v cilju povedal Pogačar, ki je 7. etapo končal na 25. mestu (Polanc je bil 80.).Zanj je bilo končno slavje 19. zmaga v karieri, druga letos. Vse skupaj pa je v dobrih dveh sezonah med profesionalci dobil pet etapnih dirk. Največja je kajpak Tour de France, sledita pa ji še dve zmagi v svetovni seriji, na predlanski dirki po Kaliforniji in letošnji dirki po ZAE. Poleg tega je dobil še dirko po Algarvu (2019) in po Valencii (2020).Njegovi naslednji cilji bodo evropski. Kolesarska scena na stari celini je že dodobra oživela. Danes je na sporedu prva enodnevna dirka svetovne serije Omloop Het Nieuwsblad v Belgiji, Pogačarja pa bomo naslednjič v akciji videli 6. marca na toskanski klasiki Strade Bianche.