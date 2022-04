Pogačar se bo vrnil po zapravljeno zmago

V nadaljevanju preberite:

Kakšen kolesarski praznik in kakšna epska bitka! A manjkala ji je pika na i. Tadej Pogačar (UAE) je bil najbolj napadalen in bržkone tudi najmočnejši kolesar na 106. dirki po Flandriji, na kateri pa je bil zaradi napačne presoje pred šprintom ne le ob zmago, ki se je je veselil Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), temveč tudi ob uvrstitev na zmagovalne stopničke. Krstno kraljico klasik je slovenski as končal na 4. mestu in z obljubo, da se bo vrnil.