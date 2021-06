Pogačar v drugi dimenziji, Roglič borec brez primere

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar preseneča z nastopi na vseh največjih dirkah. Nekaj neverjetnega je, kar je lani dosegel na Touru, letos že na Liège–Bastogne–Liège in zdaj spet na Touru. Kot da bi izbiral cilje, ki so daleč najbolj pomembni. Tako je bilo že v kategoriji do 23 let, ko je zmagal na največji dirki v tej konkurenci Tour de l'Avenir. Tega si ne znam razlagati drugače, kot da se s svojo osredotočenostjo in šampionsko miselnostjo prestavi v neko drugo dimenzijo, drug svet. Primož Roglič pa je glede na stanje izvlekel več, kot bi marsikdo pričakoval. Je borec, kakršnega težko najdeš v kolesarskem svetu.