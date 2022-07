Pogačarjeva vrnitev med lepa dekleta

Sedma etapa, etapa s prvim ciljem na vrhu klanca 1. kategorije. Take etape najraje opišemo, da so pokazateljice kdo letos ne bo zmagal na dirki po Franciji. Ne pokaže pa niti, kdo bo zmagal. Ker je še enostavno prezgodaj. Ni pa prezgodaj, da se pokažejo tisti, ki niso kos bitkam na klancih.

Kolesarji med sabo radi rečejo, da je prvi klanec tisti, ki pokaže, kdo je kdo. In če spustiš že na prvem, boš tudi na vseh ostalih. Zaključni klanec na smučišču Haute Saone, na planoti La Planche des Belles Filles je dolg 7 kilometrov, povprečen naklon je 8,7-odstoten. Najhujša strmina je ravno na koncu, kjer se cesta postavi pokonci s kar 24-odstotki. Vmes je odsek z 20- in 13- odstotki. Klanec, ki sodi v 1, težavnostno kategorijo.

Sedma etapa je dolga 176 kilometrov, štart je v Tomblainu in vsebuje 2526 višinskih metrov. Ravno dovolj zahtevna za razporeditev in prerazporeditev favoritov, kandidatov za skupni seštevek. Tadej Pogačar ima minimalne 4 sekunde prednosti pred Neilsonom Powlessom (EF), Jonas Vingegaard je na 3. mestu, zaostaja 31 sekund. Potem sledijo trije kolesarji Ineosa in Rus Aleksander Vlasov. Vsi, ki so bili že pred štartom Toura na papirju glavni favoriti, so Pogiju tik za petami, razen nesrečnih Rogliča, Haiga in O'Connorja.

Po tem kar smo videli včeraj se mora Pogačar najbolj paziti kolesarjev Ineosa. Vingegaard bo danes s pomočjo Rogliča skušal le držati priključek, Vlasov pa je karakterno najbolj podoben Pogiju in bo prav gotovo poskusil kaj več kot preživeti etapo brez večjega zaostanka.

Smučarsko središče Haute-Saône gosti Tour že šestič v 10 letih, potem ko je leta 2012 naredilo senzacionalen debi na trasi dirke. Za izstopajočo predstavo tistega dne je poskrbel Chris Froome. Dve leti pozneje je v dresu italijanskega prvaka slavil Vincenzo Nibali, leta 2017 pa Fabio Aru. Različico končnega vzpona Super Planche je nato Dylan Teuns uporabil kot izhodišče za svojo prvo zmago na Touru leta 2019. Na zadnjem obisku na predzadnji dan dirke 2020, edini kronometer, ki je potekal v La Plancheju Des Belles Filles je doživel zgodovinski preobrat, saj je Tadej Pogačar prevzel vodstvo slovenskega rojaka Primoža Rogliča.

Najbrž je klanec na La Planche des Belles Filles Rogličev najgrši klanec nasploh. Ne bomo ponavljali, zakaj. Najbrž pa je ta isti klanec najljubši Pogijev. Prav na tem klancu je uprizoril zgodovinsko vožnjo na čas o kateri bomo govorili vekomaj, kot o eni najbolj neverjetni.

Tadej Pogačar je že pokazal kdo je kdo na letošnjem Touru. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri