Pogačarjevo kolo vas bo stalo 15.260 evrov

Španska provinca Alicante je ta čas središče sveta v poklicnem kolesarstvu. To so v premeru 50 km zbrane skorajda vse ekipe svetovne serije, ki se pripravljajo na začetek sezone 2023. Tu pa tudi preizkušajo opremo, ki jo bodo uporabljali prihodnje leto. Tadej Pogačar bo sedel na novem colnagu V4RS, ki je minulo poletje sicer krst doživel v Sloveniji.

»Osnova za novo kolo je bil kajpak njegov predhodnik V3RS, zato je bila pred nami zahtevna naloga, kako še izboljšati naše najuspešnejše kolo doslej, na katerem je Tadej Pogačar dobil že dva Toura,« je koncpet novega Pogijeva »orožja« kolesarski sedmi sili orisali Manolo Bertocchi, predstavniki kultnega italijanskega proizvajalca koles, pri katerem trdijo, da so bili pri svojem delu uspešni.

Colnago prototipo je danes vendarle postal colnago V4RS. FOTO: Miha Hočevar

»Kolo smo naredili samo z enim namenom, da bo zmagovalo na dirkah najvišje ravni, vedno in povsod, da bo najhitrejše na vzponih, spustih, tlakovcih ali v šprintih,« je nadaljeval Bertocchi, ki je sicer predstavil okvir, ki smo ga na dirkah že videli.

Krst na slovenskem touru

Dirkaški krst je doživel na dirki po Sloveniji, tam ga je Pogačar prvič preizkusil pod začasnim imenom colnago prototipo, danes pa je vendarle dobil svoje stalno ime, pod katerim je šel ob 10.00 tudi v prodajo.

»Kolo mora delovati kot celoti sistem, vse mora biti uravnoteženo, aerodinamika, togost, lahkost, udobje in robustnost. Novo kolo smo oblikovali z mislijo, da ga naredimo bolj aerodinamičnega in na ta račun ne dodajamo teže,« je še povedal Bertocchi.

Tadej Pogačar in njegov novi moštveni kolega Domen Novak sta nared za trening. FOTO: Miha Hočevar

Največji spremembi na okvirju sta novo krmilo in opora krmila ter širina sprednjih vilic. Krimilo, ki so ga prej dobavljali drugi proizvajalci, je odslej domače, Colnagovo, vilice pa so toliko širše, da je vanje mogoče vpeti kolesa s pnevmatikami širine 32 mm.

Bolj togo in odzivno

Kolesa, ki se morajo držati pravil Svetovne kolesarske zveze (najnižja dovoljena teža je 6,8 kg), so testirali v vetrovniku milanske univerze Politecnico in izračunali, da vse izboljšave skupaj kolesarju prihranijo 27,7 vata. To je na tritedenski dirki precejšen prihranek energije za nekoga, ki se bori za rumeno majico. Testiranja so tudi pokazala, da je okvir za 4 odstotke bolj tog v stoječem šprintu in 5 odstotkov v sedečem položaju. »Gotovo je to kolo bolj togo in odzivno. Ko vstaneš na pedala čutiš boljši odziv. To gotovo pomaga med vožnjo v skupini na hitrih dirkah, pa tudi, ko napadaš in šprintaš. To je bila zame največja sprememba,« je o novem colnagu dejal Pogačar, ki ga je kot prvi na pripravah preizkusil že aprila letos, danes pa se je na njem tudi že odpeljal na trening ob španski sredozemski obali.

Kolo za žensko ekipo UAE je nekoliko bolj barvito. FOTO: Miha Hočevar

Sicer pa so kolesarji in kolesarke ekipe UAE od junija do oktobra na tem kolesu v minuli sezoni slavili že 23 zmage. Bilo pa je precej drugače opremljeno, kot bo v novi sezoni. Pri UAE so zamenjali številne opremljevalce. Komponente koles ne bodo več Campagnolove, temveč Shimanove, Pirellijeve pnevmatike so zamenjale Continentalove …

Po pravilih svetovne zveze mora biti vse, kar vozijo najboljši profesionalci, na voljo tudi navadnim kolesarskim smrtnikom. Ti pa morajo imeti globoke denarnice, če se želijo voziti s Pogačarjevim kolesom. Samo okvir z vilicami, krmilom in sedežno oporo vas bo stal 5250 evrov, celotno kolo, opremljeno, kot so kolesa ekipe UAE, pa 15.260 evrov.