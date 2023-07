Pogačarju še prgišče sekund v boju za rumeno majico

V nadaljevanju preberite:

Dvoboj med Tadejem Pogačarjem (UAE) in Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma) na 110. dirki po Franciji je napet kot struna, ki bo prej ali slej počila. V 13. etapi se to še ni zgodilo, čeprav je slovenski as v zaključku spet pokazal, da ga noge proti cilju v Parizu nesejo malenkost hitreje kot danskega branilca lanske zmage. Pogi je tudi na Grand Colombierju pridobil prgišče sekund – od rumene majice ga loči le še 9.