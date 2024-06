Potrjeno: Jonas Vingegaard bo nastopil na Touru

Negotovosti o udeležbi na 111. dirki po Franciji, ki se bo 29. junija začela v Firencah, je konec. Ekipa Visma Lease a Bike je potrdila, da bo na štartu tudi Jonas Vingegaard, čeprav si je pri padcu na dirki po Baskiji 4. aprila zlomil ključnico, več reber ter si prebil pljučno krilo. Med njegovimi pomočniki pa bo tudi »idrijska lokomotiva« Jan Tratnik.

»Zelo sem vesel, da bom štartal na Touru. Zadnjih nekaj mesecev ni bilo lahkih, vendar se moram svoji družini in ekipi Visma Lease a Bike zahvaliti za neomajno podporo. Skupaj smo delali, da smo prišli do tega trenutka, in seveda sem zelo vznemirjen glede tega, da bom videl, kam ta čas sodim. Počutim se dobro in sem zelo motiviran,« je v izjavi za javnost povedal Vingegaard, ki bo imel kljub številnim težavam pri nizozemski ekipi okoli sebe močno zasedbo.

V njej bo še en rekonvalescent, Wout van Aert, ki si je marca na dirki okoli Flandrije zlomil ključnico, več reber in prsnico, pa zmagovalec lanske Vuelte Sepp Kuss, evropski prvak Christophe Laporte, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman in Tratnik.

Sprva je vodstvo ekipe napovedovalo, da bo Vingegaard štartal le, če bo nared za tretjo zaporedno zmago, nato so pričakovanja znižali na boj za mesta pri vrhu skupne razvrstitve. »Zelo sem ponosen na Jonasa in našo trenersko ekipo. Vrača se po resni poškodbi in v zadnjih tednih je pokazal, kakšen šampion je, tako telesno kot psihično. Seveda še ne vemo, kako visoko lahko seže. Previdni smo, ker doslej še ni mogel dirkati in ker njegove priprave še zdaleč niso bile idealne. Vendar bomo zraven, zdravi in motivirani,« pa je povedal športni direktor Merijn Zeeman.

Vingegaardova potrditev pomeni, da bodo na štartu celotna četverica velikih, ki naj bi se udarili za zmago, poleg njega še zmagovalec letošnjega Gira Tadej Pogačar (UAE), zmagovalec kriterija Duaphine Primož Roglič (Bora Hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Slednja sta tudi bila vpletena v padec v 4. etapi dirki po Baskiji, vendar sta jo odnesla precej bolje kot Vingegaard.

Ekipa Visma Lease a Bike je ob tem predstavila tudi drese v katerih bo nastopila na Touru, na katerem ne sme uporabljati svoje običajno rumeno-črne oprave.