Tadej Pogačar na Tour s sanjskim moštvom

Tadeju Pogačarju gre pred 111. dirk po Franciji, ki se bo 29. junija začela v Firencah, vse po načrtih. Po zmagi na Giru je opravil kakovostne višinske priprave na francoskem smučarskem središču Isola 2000, zdravi in pripravljeni pa so tudi vsi njegovi najmočnejši pomočniki, ki se tako kot on na vrhunec sezone pripravljajo že od lanskega decembra.

Britanec Adam Yates, Španca Juan Ayuso in Marc Soler, Portugalec João Almeida, Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov, Nemec Nils Politt in Belgijec Tim Wellens. To je zasedba, ki jo ja danes potrdilo vodstvo ekipe UAE in bo Pogačarju pomagala v boju za tretjo zmago na Touru, ki ga je sicer nazadnje dobil leta 2021.

Tako močne ekipe 25-letnik s Klanca pri Komendi še ni imel okoli sebe. Yates se je izkazal že lani, ko je nesebično pomagal kapetanu in kljub temu končal tik za njim na 3. mestu v skupnem seštevku. Oba je premagal Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ki je včeraj potrdil, da bo kljub hudemu padcu 4. aprila na dirki po Baskiji, nastopil na Touru.

Britanec se zdi letos še močnejši, saj je minuli teden dobil dirko po Švici in to pred moštvenim kolegom Almeido, s katerim sta si razdelila po dve etapni zmagi. Med zvezdniškimi pomočniki je imel v zadnjem času težave le Ayuso, ki je odstopil po padcu v 5. etapi kriterija Dauphine.

To so kolesarji, ki mu bodo lahko najbolj pomagali v gorah, za raznovrstno podporo bosta tu Sivakov in Soler, za ravnine pa predvsem Politt in Wellens.

Adam Yates bo spet glavni Pogačarjev gorski pomočnik na Touru. FOTO: Garnier Etienne/Reuters

»To bo že moj peti Tour in zelo se ga veselim. Vse leto smo trdo delali in se kot ekipa pripravljali za to dirko. Upam, da bomo na njej vsem, ki jo bodo spremljali tri tedne, pripravili razburljivo dirkanje. Lepo se je tudi vrniti v Italiji za štart Toura. Od nje sem se poslovil z lepimi spomini na Giro in na srečo lahko rečem, da so šle priprave po tej dirki zelo dobro. Po Giru sem si vzel nekaj premora, zadnji tedni pa so bili povsem osredotočeni na Tour. Veliko časa smo preživeli skupaj med višinskimi pripravami in veliko ur preživeli v sedlu. Kot kolektiv smo ta čas na pravem mestu in zdaj komaj čakamo, da začnemo dirkati, se borimo za zmago in pripravimo dober šov,« je ob objavi ekipe UAE, na čeku katere bo kot športni direktor Andrej Hauptman, povedal Pogačar, ki je letos slavil že 14 zmag.

Osvojil je tudi rožnato majico na Giru in bi z zmago na Touru, na katerem bosta poleg Vingegaarda njegova najnevarnejša tekmeca Primož Roglič (Bora Hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) postal prvi kolesar po Marcu Pantaniju leta 1998 s prestižnim dvojčkom v isti sezoni.