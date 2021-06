Pogi upa na tri tedne zanimivega dirkanja

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates je danes na spletni strani objavilo ekipo za dirko po Franciji. Med osmerico je lanski zmagovalec, Slovenec Tadej Pogačar, medtem ko njegov rojak Jan Polanc tudi uradno ne bo kolesaril po francoskih cestah. Iz ekipe so sporočili, da je edini kapetan Pogačar, cilj pa je ubranitev lanske zmage. »Privilegij je biti na startu Toura kot branilec naslova. To leto je bilo za mnogo ljudi zelo zahtevno, zato upam, da bomo z ekipo pričarali tri tedne zanimivega dirkanja. Moja sezona je doslej potekala zelo dobro, po uspešnih pripravah pa že komaj čakam na start dirke po Franciji. Verjamem tako vase kot v ekipo, veselimo se izziva,« je za spletno stran dejal 22-letni Pogačar.



Ob njem bodo na startu Poljak Rafal Majka, Italijan Davide Formolo, Američan Brandon McNulty, Švicar Marc Hirschi, Danec Mikkel Bjerg, Norvežan Vegard Stake Laengen in Portugalec Rui Costa. Drugi Slovenec v moštvu, Jan Polanc, je že med državnim prvenstvom v Kopru dejal, da ga niso izbrali za nastop na francoski pentlji.



»Naš cilj je jasen. Skušali bomo ubraniti Tadejevo lansko zmago, zato smo moštvo sestavili okoli njega. Imamo dobro mešanico mladosti in izkušenj ter nekaj zelo dobrih hribolazcev in kolesarjev za raven teren. Več kot očitno je, da nas bodo tekmeci ves čas budno spremljali. Naloga pred nami ni preprosta, a prepričani smo, da je Tadej s to ekipo sposoben velikega rezultata,« je ob predstavitvi ekipe dejal šef odprave, Španec Joxean Matxin Fernandez. Ob njem bosta v avtomobilu še športna direktorja, Slovenec Andrej Hauptman in Švicar Simone Pedrazzini.

