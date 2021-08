Polanc hoče med deseterico, Roglič ostati v rdeči majici

Gorska etapa, ki bo prevetrila vrstni red med favoriti. FOTO: Gm Igd

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Etap s šestimi kategoriziranimi in šestimi nekategoriziranimi klanci od Gandija do Balcon de Alicanteja je dolga 152 kilometrov. V cilju bodo kolesarji imeli v nogah 3775 višinskih metrov. Prava gorska etapa, ki bo najbrž dobro prevetrila prvo deseterico. Upamo, da se boz 12. mesta pomaknil med prevetreno deseterico in seveda, da bo rdeča majica ostala naPrimoževa prednost pred drugo uvrščenimje 25 sekund,zaostaja 41 sekund. Razlike so majhne in v tako težki gorski etapi je možno marsikaj. Še najbolj nas zanima kakšna bo taktika kolesarjev Ineos Grenadier, ki so včeraj pogoreli na celi črti.Cesta na današnji trasi gre samo gor ali dol, ravnine praktično ni. Etapa ni dolga, je pa posuta s klanci in najslabša možna za slab dan. Kdor bo imel danes slab dan, bo zanj sanj o dobri uvrstitvi v skupnem seštevku najbrž konec.Že prvi klanec sodi v 1. kategorijo, potem sledi klanec 3. in potem dva 2. kategorije, predzadnji je 3. kategorije, ter zaključni, ki sodi spet v 1. kategorijo. Cilj je na vrhu klanca Balcon de Alicante. Zaključni klanec je dolg 8,4 kilometra, povprečen naklon je 6,2-odstoten, vendar je zadnji del brutalen z naklonom od 10 do 14 odstotkov. Zadnjih nekaj sto metrov je pa celo navzdol. Edini leteči cilj je na 103. kilometru.