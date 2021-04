Predzadnja etapa je minila v pričakovanju jutrišnje kraljevske

Skupni seštevek se ni spremenil:

Predzadnja, peta etapa dirke po Baskiji je bila prva, za katero lahko rečemo, da je bila mirna za. V dolžini 160. kilometrov je potekala od Hondarribie do Ondorroa. Kljub trem gorskim ciljem in dvema letečima, je organizator etapo poimenoval kot ravninsko.Že v uvodnih kilometrih je uspel pobeg šestim kolesarjem.(Trek-Segafredo),(Bora-Hansgrohe),(Deceuninck-QuickStep),(Deceuninck-QuickStep),(Ineos) in(DSM) so bili v ospredju skoraj celo etapo, njihova največja prednost je bila štiri minute.Peloton ni imel veliko dela. Movistar, Jumbo Visma in UAE so bila moštva, ki so vseskozi nadzorovala ubežnike. Trideset kilometrov pred ciljem je njihova prednost prvič padla pod eno minuto. Prava dirka se je začela šele na zadnjem klancu tretje kategorije, ko so med seboj začeli obračunavati ubežniki. Po pričakovanju sta skupaj napadla kolesarja Deceuninck-QuickStepainsamo(Trek-Segafredo) jima je uspel slediti.Glavnina se je deset kilometrov pred ciljem predala, trem ubežnikom je pobeg uspel. Dva iz istega moštva proti Bernardu. Vse drugo, kot še ena zmaga moštva Deceuninck-QuickStepa bi bilo veliko presenečenje. Vprašanje je bilo, kdo se bo žrtvoval? Na koncu žrtvovanje ni bilo potrebno, Bernard je odpadel na klančku pet kilometrov pred ciljem, Černi pa je sledil Honoréju. Černi insta se sprehodila skozi cilj. Etapo je po prijateljskem dogovoru dobil(Trek-Segafredo) je zaostal 17 sekund. Roglič in Pogačar sta v cilj prišla z glavnino, ki je zaostala 28 sekund.1. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) 12:25:212. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 0:00:233. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 0:00:284. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Bahrain Victorious) 0:00:365. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) 0:00:43