Primož Roglič bi lahko ostal brez nastopa na Vuelti

Potem ko je slovenski kolesar Primož Roglič zaradi posledic padca v peti etapi predčasno končal nastope na francoskem Touru, je morda pod vprašajem tudi njegov nastop na španski Vuelti. V kolesarski karavani so se pojavile informacije, da ima tudi poškodovani vretenci, a njegova ekipa Jumbo-Visma za zdaj tega še ni potrdila.

Kolesarski portal Cyclinguptodate, ki se sklicuje na ameriški ESPN in nemški Eurosport, je povzel informacije, da naj bi bile poškodbe Rogliča hujše, kot se je zdelo sprva oziroma da si pri padcu v peti etapi ni poškodoval samo rame. Grd padec v tej etapi, po katerem si je Roglič kar sam naravnal izpahnjeno ramo, naj bi tako povzročil tudi poškodbo dveh vretenc.

Zaradi bolečin v hrbtu je imel Roglič po padcu že težave

Zaradi bolečin v hrbtu je imel Roglič sicer po padcu že težave in ni mogel ostati v stiku z najboljšimi, obenem pa so se v njegovi ekipi odločili, da bo pomočnik Jonasa Vingegaarda. Ta je imel po peti etapi boljše izhodišče v skupnem seštevku, pozneje pa je dvakratnemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju tudi prevzel vodstvo na dirki in je tik pred skupno zmago na Touru.

Primož Roglič FOTO: Marco Bertorello/AFP

O statusu Rogličevih poškodb oziroma na to, ali bo Roglič lahko nastopil na Vuelti, kar je sicer po odstopu na Touru označil kot glavni cilj preostanka sezone, pa se njegova nizozemska ekipa za zdaj še ni uradno odzvala.