Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta odvrgla rokavice

Oba med favoriti za etapno zmago in majico vodilnega

Primerjava Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. FOTO: Delo

Z današnjo preizkušnjo v vožnji na čas se bo začela kolesarska dirka svetovne serije po Baskiji. Na njej bosta prvič v tej sezoni nastopila oba najboljša slovenska kolesarja(Jumbo-Visma) in(UAE Team Emirates). Do sobote bo na sporedu šest etap, preizkušnja pa se bo začela s 13,9 km dolgim kronometrom po Bilbau.Enaintridesetletni Kisovčan Roglič je bil letos na dirki Pariz - Nica v edinem kronometru na tretjem mestu, zaostal je le za specialistoma za to disciplino, Francozomin Švicarjem. Devet let mlajši Pogačar s Klanca pri Komendi pa je bil letos že dvakrat na tekmovalnem kolesu v ravninski vožnji na čas, obakrat je dosegel četrto mesto. Prvič na dirki po Združenih arabskih emiratih, drugič pa na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.Oba bosta med favoriti za etapno zmago in majico vodilnega, saj na dirki ne bo najboljših v tej disciplini, kot soin drugi. Obenem jima je pisan na kožo tudi profil slabih 14 kilometrov v Bilbau. Preizkušnja se začne z 2,6 km dolgim vzponom, nato pa sledi lažji spust do zaključka, ko kolesarje čaka tudi do 19-odstotni naklon v zadnjih 500 metrih do parka Etxebarria. Roglič bo s starta krenil med prvimi ob 14.12, Pogačar pa kot zadnji ob 17.13.Poleg obeh najboljših kolesarjev lestvice Ucija bo na dirki od Slovencev nastopil tudi, ki bo znova v vlogi pomočnika Pogačarju v boju za čim višjo uvrstitev. Startal bo ob 14.50. Slovenec je to dirko že dobil, najboljši je bil leta 2018 prav 31-letni Roglič, leta 2019 pa je bil Pogačar v skupnem seštevku šesti. Lani je dirka zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla.