Primož Roglič odločno o Touru 2024, nejasno o svoji ekipi

V nadaljevanju preberite:

Če je kdaj podvomil o tem, je Primož Roglič danes dobil potrditev, da ima zelo zveste in zagrizene podpornike. Drugače se jih ne bi skoraj 300 udeležilo njegovega dobrodelnega zlatega kroga, na katerem so v dežju in mrazu prekolesarili okoli 60 km po štajerskih cestah. Ko se je nekoliko pogrel, pa je Roglič v Mariboru stopil pred novinarje, vendar ni odgovoril na najbolj vroče vprašanje – bo ostal pri Jumbu Vismi ali odšel.