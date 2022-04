Primož Roglič se je v deželi, ki se hoče odcepiti, že odcepil od tekmecev

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagal v uvodni etapi 61. kolesarske dirke po Baskiji. Na 7,5 km dolgem kronometru v okolici Hondarribie je s časom 9:48 minute za pet sekund ugnal bržčas prvega tekmeca v boju za skupno zmago, Belgijca Remca Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl). Za 32-letnega Kisovčana je bila to 63. zmaga v karieri, od tega 16. v vožnjah na čas. Olimpijski prvak v tej disciplini iz Tokia je še naprej neporažen na kronometrih na španskih tleh, dobil je vseh osem, štirje so bili na dirki po Baskiji.

Dolgo je bil danes na vrhu francoski specialist za vožnjo na čas Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je v zaključku za dve sekundi ugnal dva Britanca, Gerainta Thomasa in Adama Yatesa (oba Ineos Grenadiers). Nato pa je osem minut pred Rogličem na pot krenil Evenepoel in postavil prepričljivo najboljši čas v kratkem kronometru. Skozi cilj je pripeljal 11 sekund pred Cavagno, Roglič, ki je zmagal tretjič v sezoni, pa je nato njegov čas izboljšal še za pet sekund.

Kot branilec lanske zmage po Baskiji je trenutno drugi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze štartal kot zadnji, na vrhu najtežjega vzpona na trasi pa je imel vsega pol sekunde zaostanka za deset let mlajšim Belgijcem. Na spustu je ohranil položaj, na zadnjem kratkem vzponu po ozki tlakovani cesti pa je prišel do odločilne prednosti in si zagotovil rumeno majico vodilnega na dirki.

Mojster vožnje na čas je pač mojster svojega poklica. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Močni nogi

»Bilo je noro, že včeraj sem užival na predstavitvi ekip pred vso to množico. Zelo sem vesel zmage,« je dejal Roglič, ki je med dajanjem izjav za organizatorje v naročje vzel sina Leva. »Bilo je veliko ovinkov, zelo tehnična trasa, a imel sem močne noge,« je še kratko uvodno etapo ocenil vodilni na dirki po Baskiji. V nadaljevanju preizkušnje ne bo ničesar prepuščal naključju.

»To je le začetek, v bistvu šele prvih deset minut napora. Tako se velike razlike ne morejo ustvariti. Vedno rečem, da je bolje imeti nekaj prednosti kot zaostanka, teh pet sekund pa vseeno ne pomeni ravno veliko. Uživamo in dirkamo iz dneva v dan. Bomo videli, ali nam bo uspelo obdržati to rumeno majico,« je še sklenil 32-letnik.

Poleg Rogliča sta nastopila še dva Slovenca. Jan Polanc (UAE Team Emirates) je na svoj 31. tekmovalni dan v tej sezoni za zmagovalcem zaostal 33 sekund ter zasedel 26. mesto, medtem ko je bil Domen Novak (Bahrain-Victorious) z zaostankom 54 sekund 90. V torek bo na vrsti druga etapa od Leitze do Viane (207,9 km), ki bo po vsej verjetnosti namenjena maloštevilnim šprinterjem na tej preizkušnji. Dirka po Baskiji se bo sicer končala v soboto po šestih odpeljanih etapah.