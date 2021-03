Primož Roglič tretji v kronometru

Zmagovalec tretje etape Stefan Bissegger. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

Primož Roglič je pokazal odlično pripravljenost že na prvem letošnjem kronometru. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

Rezultati 3. etape:

V Gienu, mestecu z zgodovinsko dediščino, ki leži na bregu Loire, najdaljše reke v Franciji, je bila danes tretja od osmih etap 79. dirke Pariz–Nica. Gien je med kolesarji med drugim poznano tudi kot rojstno mestoKronometer dolg 14,4 kilometra je bil za večino nastopajočih prvi v sezoni, prav tako tudi za, ki je pred startom za časopis L'Equipe izjavil, da se zaveda, da je prvi favorit za skupno zmago, vendar ne tudi za zmago na današnjem kronometru, ker še ne ve točno, kam njegovi nogi sodita, da bo moral najprej najti pravi ritem in potem izkoristiti dnevno formo. Povedal je še, da ga bolj zanima, kako se bo obneslo njegovo novo kolo in seveda, kakšna je njegova pripravljenost.Današnji kronometer je bil tehnično zahteven, na drugem kilometru je bil 350-metrski klanec z 11-odstotnim povprečnim naklonom, zaključek pa je potekal po 400 metrov dolgem, 6-odstotnem klancu.(Ineos Grenadiers)je sodil med glavne favorite, dosegel je čas, ki je bil dolgo nedosegljiv za vse. S svojo vožnjo je nekoliko presenetil Nizozemec(Ineos Grenadiers), vendar če sodimo po tem, iz katere ekipe prihaja, nas ne more nič več presenetiti. Odlično predstavo je pokazal tridesetletni Novozelandec(Israel Start-Up Nation), četrti s svetovnega prvenstva v kronometru leta 2019. Zaje zaostal samo za tri sekunde.Naravnost letel je po asfaltu tudimoštveni kolega(Jumbo Visma), ki je tudi eden od favoritov za skupno zmago dirke, na vmesnem času je zazaostajal samo za štiri sekunde, na koncu zasedel 11. mesto.Slabše se je izkazal Londončan(Ineos Grenadiers), drugi največji favorit za skupno zmago na dirki, zaje zaostal za 38 sekund. Odličen je bil tudi lanski zmagovalec(Bora Hansgrohe), ki je samo 16 sekund zaje začel odlično, na vmesnem času je bil samo dve sekundi za najhitrejšimin dve sekundi predV cilju je prevzel vodstvo.Francoz(Deceuninck-QuickStep) je bil na vmesnem času najhitrejši, pet sekund predVse je kazalo, da bo današnji zmagovalec, v cilj je prišel celih šest sekund pred. Vendar na cesti je bil še dvaindvajsetletni Švicar(EF Education-Nippo), ki je niti ne tako presenetljivo, postavil najhitrejši čas in zmagal v tretji etapi. Odličen je bil tudi mladi, dvaindvajsetletni Američan(UAE Team Emirates), ki je zazaostal le za tri sekunde.Po drugi etapi vodilni v skupnem seštevku(Bike Exchange) je dosegel 17. mesto in moral rumeno majico predati Bisseggerju.1. Stefan Bissegger, (EF Education-Nippo) 17:342. Rémi Cavagna, (Deceuninck-QuickStep) – isti čas3. Primož Roglič, (Jumbo-Visma) +0:064. Brandon McNulty, (UAE) 0:095. Søren Kragh Andersen, (DSM) 0:10