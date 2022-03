Prvi trening polomljenega Kolumbijca

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je vsega šest tednov po hudi prometni nesreči, v kateri si je zlomil več kot 20 kosti, danes vnovič treniral. Kolesar upa, da bo morda že letos lahko nastopal tudi na tekmovanjih.

Petindvajsetletni Kolumbijec se je 24. januarja na treningu v Gachancipi 30 kilometrov od Bogote zaletel v zadnji del avtobusa, ki je zavijal na postajališče.

Zmagovalca dirke po Franciji iz leta 2019 in lani po Italiji so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v La Sabani, kjer je moral na več operacij, saj je imel poškodbe vratu, prsnega koša in nog. Na operacijo vratnih vretenc je moral celo dvakrat.

Danes pa je Bernal na Twitterju objavil fotografijo, ki ga nasmejanega kaže na treningu na domu. "Uganite, kdo je nazaj na kolesu in se odlično počuti," je pripisal kolesar. »Dokler je upanje, je vse možno. Rad bi vam povedal, da je možno prav vse, če si nekaj močno želiš,« je še dodal.

Časnik Gazzetta dello Sport pa je danes povzel športnega direktorja moštva Ineos Grenadiers Xabierja Artetxeja, ki je dejal, da je je prepričan, da se bo Bernal kmalu vrnil tudi na tekmovanja. »Egan je športnik na najvišji ravni in tudi njegovo okrevanje je nadpovprečno. Dela na tem, da se vrne takoj, ko bo to možno. Lahko, da bo to leta 2023, a lahko tudi že v letošnji sezoni.«

Bernal je z ekipo januarja, skoraj neposredno pred nesrečo, podpisal petletno pogodbo.