Remco Evenepoel je odločen ostati v rdečem do konca Vuelte

Hribovita peta etapa od Morella do Burriane je dolga 186,2 kilometra. Morello je čudovito zgodovinsko mestece, ki leži na hribu, skoraj tisoč metrov nad morjem, v Castellonu, severno od Valencie.

Kolesarji bodo po startu šli še malce višje na Ares del Maestre, vse do še enega zgodovinskega mesta Cullo. Potem sledi valovita cesta vse do mesta Onda, kjer bodo zavili proti Colladu de la Iboli, to je 14-kilometrski vzpon s povprečnim 3,9-odstotnim naklonom. Klanec je zahtevnejši, kot kaže statistika, saj se vmes nekajkrat dvigne tudi z več kot 10-odstotnim naklonom.

Od gorskega cilja na Colladu de la Iboli do cilja v Burriani je 53 kilometrov, vmes je še edini leteči cilj in en nekategorizirani klanec v bližini Azuebarja, ki bo zagotovo povzročil preglavice ostalim sprinterjem, ki bodo »preživeli« Collado. Na etapi je 2400 metrov višinske razlike.

Še ena etapa, na kateri bomo najbrž gledali dirko na dirki. Ubežniki bodo skušali priti v cilj pred glavnino, toda sodeč po izjavah, ki prihajajo iz moštva Soudal Quick Step, bodo naredili vse, da Remco Evenepoel ostane še naprej v rdeči majici. Ugotovili so, da moštvo bolje dela, če ima vsako etapo odgovornost branjenja najbolj žlahtne majice na dirki. Jumbovci se, kot kaže, strinjajo s tem in bodo čakali na najtežje etape letošnje dirke, malce manj pa verjetno kolesarji iz domačega Movistarja.

Ni pa izključeno, da tudi danes ne bomo videli sprinta glavnine, saj na letošnji španski pentlji ni izrazitih specialistov za sprint, ampak je več tistih kolesarjev, ki so solidni tudi za vzpone, ki so kategorizirani pod prvo kategorijo.

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri