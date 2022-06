Roglič bo skušal račune poravnati še na kriteriju Dauphine

Potem ko je v tej sezoni Primož Roglič dobil preizkušnjo Pariz–Nica, bo 32-letni kolesar iz Strahovelj pri Kisovcu poskušal tudi svoji na zadnji pripravljalni preizkušnji pred dirko po Franciji poravnati račune s tamkajšnjimi cestami. Roglič pred letošnjo sezoni ni imel ravno veliko sreče s francoskimi cestami. Kisovčana je na dirki po Franciji leta 2020 v predzadnji etapi na kronometru premagal rojak Tadej Pogačar in osvojil rumeno majico, nato pa je lani na največji dirki na svetu zaradi poškodb po dveh padcih odstopil.

Že pred tem je leta 2018 zadnji dan Toura z odra za zmagovalce v zadnjem kronometru zdrsnil na četrto mesto, tudi na ostalih večdnevnih preizkušnjah pa je imel nemalo težav. Predlani je namreč v pripravah na poznopoletni Tour (koronska sezona) grdo padel prav na Dauphineju in si poškodoval kolk, ki ga je oviral tudi kasneje na Touru. Najprestižnejšo preizkušnjo pred dirko po Franciji je moral s prvega mesta skleniti pred zadnjim dnem, podobno pa je bilo na lanski dirki Pariz–Nica. Le da je takrat Roglič vodil pred zadnjo etapo, v zadnji nastopil, a nato po dveh padcih ob pomanjkanju prave pomoči ekipe v razgibani etapi ostal brez skupne zmage.

Sreča se je začela obračati v letu 2022, ko je tudi z zvrhano pomočjo belgijskega moštvenega kolega Wouta Van Aerta v zadnji etapi Pariz–Nice uspel odbiti napad Britanca Simona Yatesa za skupno zmago. Prav v zadnjih dneh je Van Aert v intervjuju za Het Laatste Nieuws sporočil, da bo dirkal izključno za zeleno majico najboljšega šprinterja, Jumbo Visma pa mu bo pri tem dala proste roke oziroma namenila enega pomočnika, močno ekipo pa bo sestavila za pomoč Rogliču v boju za rumeno majico.

Pogačar, Mohorič in Mezgec po Sloveniji

Glavni pomočnik slovenskemu as in rezervni načrt Nizozemcev za Tour bo Danec Jonas Vingegaard, ki bo nastopil tudi na Dauphineju. Ob omenjenih treh bodo v Franciji od nedelje naprej dirkali še Nizozemec Steven Kruijswijk, Belgijec Tiesj Benoot, Francoz Christophe Laporte in Avstralec Rohan Dennis. To bo tako za Rogliča in nizozemsko moštvo pravi preizkus pred Tourom, ki ostaja glavni cilj sezone.

Roglič bo na dirki edini od Slovencev: Matej Mohorič, Tadej Pogačar in Luka Mezgec se pripravljajo na dirko po Sloveniji (od 15. do 19. junija), Jana Tratnika čaka nastop po Švici (12.–19.), Domen Novak pa bo po odličnem nastopu v vlogi pomočnika na Giru bržčas dobil nekaj prostih dni. Jan Polanc te dni nastopa na enodnevnih preizkušnjah v Italiji in Belgiji.

Kolesarje na Dauphineju čaka osem etap, od tega dve gorski ob koncu sporeda, pred tem pa še pet razgibanih ter ena vožnja na čas. Prva etapa bo na vrsti v nedeljo od La Voulte-sur-Rhona do Beauschastela (192 km). Zanimivo bo videti, kako se bo Roglič kot olimpijski prvak odrezal v četrti etapi na 31,9 km dolgem ravninskem kronometru. Skupnega zmagovalca bosta bržčas odločili zadnji dve etapi naslednji konec tedna z gorskima ciljema do Vaujanyja (5,7 km/7,2 %) in precej zahtevnejšega vzpona na Plateau de Solaison (11,3 km/9,2 %).

Od tekmecev za zmago v skupnem seštevku bodo na Dauphineju nastopili Britanec Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), Španec Enric Mas (Movistar), Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ), Avstralca Ben O'Connor (AG2R Citroen) in Jack Haig (Bahrain-Victorious) ter še nekateri drugi. Sedem od zadnjih 11 preizkušenj po Dauphineju je sicer dobil moštvo INEOS Grenadiers, lanske zmage pa ne bo branil njihov kolesar Avstralec Richie Porte.