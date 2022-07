Roglič domov, Pogačar v napad na rumeno majico

V nadaljevanju preberite:

Na Touru ni nepomembnih in mirnih etap. To so na svoji koži danes občutili pri ekipi Jumbo Visma, ki je v enem dnevu ostala brez dveh pomembnih mož, najprej Primoža Rogliča, ki je pred štartom 15. etape sporočil, da ne bo nadaljeval dirke, nato pa še Stevena Kruijswijka, ki si je pri padcu izpahnil ramo. Na tleh se je znašel tudi vodilni Jonas Vingegaard, vendar se je pobral in ubranil 2:22 prednosti pred Tadejem Pogačarjem, ki bo šel v jutrišnji zadnji dan premora z eno samo mislijo – popoln napad na rumeno majico v Pirenejih.