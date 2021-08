Roglič je še vedno v najboljšem položaju

V nadaljevanju preberite:

Predvsem v 15. etapi sem več pričakoval od Ineosa in Movistarja, vendar pravih napadov na rdečo majico ni bilo. Očitno so tudi v teh ekipah, tako kot v Jumbo Vismi Primoža Rogliča, ocenili, da je bolje počakati na izjemno zahteven zadnji teden. Zato se v minulih dneh v skupni razvrstitvi ni zgodilo domala nič, kar je dobro za Primoža. Upam, da je s svojimi pomočniki prihranil nekaj vatov moči za preizkušnje, ki še prihajajo, in da bo tudi počitek uspešen.