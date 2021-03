Neustavljivi Roglič do jubilejne 50. zmage

Roglič je napadel še enkrat, dohitel Maderja in zmagal še v tretji etapi letošnje dirke Pariz–Nica. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Sedmo, predzadnjo etapo letošnje dirke proti soncu so zaradi slabih epidemioloških razmer skrajšali na 119, 5 kilometra, od Le Brocuja do vrha 16,3 kilometra dolgega vzpona na La Colmaine.Že od začetka etape je uspelo pobegniti trinajstim kolesarjem. Med njimi ni bilo nikogar, ki bi lahko ogrozil rumeno majico. Moštvo Jumbo Visma ubežnikov ni spustila več kot za tri minute. Sedma etapa je bila kraljevska na letošnji dirki. Prevoziti so morali tri klance druge kategorije, dva leteča cilja in zaključni klanec v cilj, ki sodi v prvo težavnostno kategorijo.Med današnje junake dneva vsekakor spet sodi(Cofidis), ki je osvojil kar tri gorske cilje in s tem tudi dokončno postal zmagovalec v točkovanju za pikčasto majico.Štirideset kilometrov pred ciljem se je začel zaresni lov na trinajst ubežnikov.(EF-Nippo), Andrey Amador in(Ineos Grenadiers),(Astana),(Cofidis),in(Trek-Segafredo),(Lotto Soudal),(UAE Team Emirates),in(Deceuninck-Quick-Step),in(Bahrain Victorious), so sama zveneča imena, ki so od začetka etape napadli rumeno majicoDrugouvrščeni(Bora-Hansgrohe), lanski zmagovalec dirke proti soncu, je pred štartom zaostajal za 41 sekund, izjavil je, da bo napadel na zadnjem klancu. Tudi(Astana), četrti v skupnem seštevku, je pred štartom obljubljal popoln napad, le tretjeuvrščeniInsausti (Atana), je modro molčal.(Deceuninck-Quick-Step) je pobeg izkoristil z zmago na prvem letečem cilju 30 kilometrov pred ciljem. Na zadnjem 16,3 kilometra dolgem vzponu na La Colmaine sta se začeli dve dirki na dirki, med ubežniki se je razvil boj za etapno zmago, v glavnini pa je Bora Hansgrohe pripravljalo najboljše izhodišče zaDeset kilometrov pred ciljem so ostali samo še trije ubežniki.(EF-Nippo),(Trek-Segafredo),(Bahrain Victorious) so imeli že minuto prednosti pred rumeno majico. Pet kilometrov pred ciljem je napadel(Bahrain Victorious) in se v solo vožnji podal proti vrhu. V glavnini so glavno vlogo prevzeli kolesarji Astane, Roglič je imel samo še dva pomočnika. Tri kilometre pred ciljem je bilo v glavnini še vse mirno, Roglič je bil na varnem v ospredju.Dva kilometra pred ciljem je glavno vlogo v glavnini prevzel(Jumbo Visma), vendar ne za dolgo, kmalu je Roglič ostal brez pomočnika. Napadel je(Bora-Hansgrohe), Roglič je sledil, prav tako Vlasov. Kilometer pred ciljem je napadel! Skupaj s Schachmannom sta lovila vodečega Mäderja in potem se je zgodilo, Roglič je napadel še enkrat, 50 metrov pred ciljem dohitel Mäderja in zmagal še tretjič na letošnji dirki Pariz–Nica.je danes slavil 50. zmago med profesionalci. Prvo je slavil v dresu Adrie Mobil na dirki po Azerbajdžanu leta 2014 ...