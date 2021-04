Roglič komaj obdržal rumeno majico

Druga etapa se je začela po pričakovanjih, s pobegom sedmih kolesarjev, končala pa zelo razburljivo. Videli smo dva huda napada. Videti je bilo, da ga najbolj zanima lezaostanek.Todamu ni ostal dolžan. Kmalu po drugemnapadu, je odgovoril s krajšim pobegom, skupaj s še tremi kolesarji. Zaključni kilometri so pripadli kolesarjem Astane. Deset kilometrov pred ciljem je napadel(Astana), ki je bil po včerajšnji etapi na devetem mestu, 30 sekund za. Hitro si je privozil več kot 40 sekund, vendar je v zaključnem kilometru malce popustil in prišel v cilj samo 15 sekund pred rumeno majico. Na drugem mestu je etapo končal njegov moštveni kolega in baskovski rojak, tretji pa je bil. V skupnem seštevkuostaja prvi, pet sekund pred današnjim zagovalcem(UAE Team Emirates) je tretji in zaostaja za šest sekund,se je premaknil na četrto mesto z zaostankom 24 sekund za rumeno majico.Druga etapa je bila dolga 154,8 kilometra. Hribovita trasa je potekala med mestoma Zalla in Sestao. Trije gorski in dva leteča cilja so bili manjša ovira kot pa nizka temperatura ozračja, ki danes ni presegla 12 stopinj Celzija.Takoj ko se je etapa začela, so se začeli vrstiti napadi. Prvi klanec v uvodnih kilometrih dirke je bil kot nalašč za organizacijo pobega manjše skupine. Sedmim kolesarjem je to res uspelo.(Intermarché - Wanty),(Tream DSM),(AG2R),(Caja Rural),(Burgos-BH),(Euskaltel - Euskadi) in(Team DSM) so si nabrali 3:30 minute prednosti, potem pa se je v lov pognalo najprej moštvo Jumbo Visme.Moštvo Movistar je pred zadnjim klancem, 21 kilometrov pred ciljem, prevzel vajeti pelotona in vse je kazalo, da boimel precej dela. Tik pod zadnjim kategoriziranem klancu, ki je bil dolg 7,4 kilometrov so napadli kolesarji iz moštva Ineos Grenadiers. Že na začetku klanca, ko sta napadlain FrancozFDJ) je na ovinku grdo padelin Ineos je izpustil vajeti dirke.